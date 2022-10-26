Qua đêm nay (2/10 âm lịch): 3 con giáp hưởng lộc từ kiếp trước, có cơ hội phát tài nhờ những dự án đầu tư lớn

Chính Ân độ mệnh nên sự nghiệp của tuổi Dần sắp tới có bước đột phá. Tinh thần công hiến vì công việc thể hiện rất rõ. Tuổi Dần không ngại khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt và được đánh giá cao. Ngày mới được khởi động khá nhẹ nhàng và điềm báo tài lộc rộng mở, tiền bạc đầy túi.

Tử vi dự báo rằng tuổi Dần được Lục Hợp quý nhân che chở nên qua đêm nay (2/10 âm lịch) sẽ gặp nhiều may mắn. Cát tinh chiếu cố trên vận trình tài lộc của con giáp này nên việc làm ăn suôn sẻ, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Sau đêm nay (2/10 âm lịch), tử vi 12 con giáp dự báo người tuổi Tỵ được vận may tài lộc, dễ cơ hội kiếm tiền cầm tay. Nhiều khả năng bạn cũng có thể nhận được những món quà hay những lời đề nghị hấp dẫn cho thời gian tới. Tỵ được Tam Hợp che chở, tài lộc kéo đến ùn ùn. Bản mệnh có quý nhân trợ lực nên mọi kế hoạch có thể diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Sự nghiệp, công việc của bản mệnh có những bước tiến lớn, khởi sắc hơn giai đoạn trước.

Ngũ hành tương sinh mang tới tin đáng mừng trong chuyện tình duyên của tuổi Dần. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để thúc đẩy chuyện tình cảm, nói ra tiếng lòng. Người đã kết hôn thì tình cảm càng thêm bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần ghé thăm mang tới những cơ hội phát triển tốt cho người tuổi Tỵ. Bản mệnh có một ngày bận rộn nhưng tài lộc thăng tiến thấy rõ. Thười gian sắp tới, dù làm gì bản mệnh cũng có quý nhân phù trợ, vượt qua hoạn nạn, tiền của tự tìm đến cửa. Cuộc sống của tuổi Tỵ tiếp tục đi lên đỉnh cao mới với tốc độ đáng kinh ngạc.

Đặc biệt, với những người làm về bất động sản hay tài chính thì sắp tới đây khả năng phát tài là cực kì lớn. Lộc trời ban phát, nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói là nguồn tiền sẽ chẳng bao giờ dứt.

Tuổi Hợi

Qua đêm nay (2/10 âm lịch), người tuổi Hợi được Cát Tinh soi chiếu nên có vận trình công việc khá tốt. Bạn có thể vận dụng khả năng sáng tạo cũng như phát triển tốt những kế hoạch và dự định… Ngoài ra, sẽ còn có rất nhiều cơ hội để thiết lập quan hệ ngoại giao tốt, mang đến những thành công cho bạn.

Ngoài thu nhập chính, những chú Lợn còn có được những khoản thu từ nhiều công việc khác. Bản mệnh chăm chỉ làm ăn, lại được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên càng làm càng phát, khả năng thành công cao hơn nhiều so với mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện kinh doanh buôn bán thuận lợi, lộc trời ban nên Hợi làm gì cũng suôn sẻ hanh thông. Hàng hóa đi về tấp nập, khách hàng không rủ cũng đến, lợi nhuận càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Tài lộc vượng nên những tháng cuối năm bản mệnh chi tiêu cũng khá thoáng tay, nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để không tiêu phí tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!