Trúng số độc đắc lớn vào chiều mai (2/10 âm lịch): 3 con giáp 'bật lên như diều gặp gió', tài lộc đổ về ầm ầm, sắp tới tậu nhà mua xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 21:29

Tử vi ngày mai (2/10 âm lịch) cho thấy, 3 con giáp dưới đây sẽ có niềm vui bất ngờ, vạn sự như ý, vượng khí liên miên, trúng được quả đậm.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày mai (2/10 âm lịch) thuận lợi đủ đường. Tinh thần làm việc của người tuổi không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực nên hạn chế được nhiều rắc rối có thể xảy ra. Song, bản mệnh hiện đang thiếu ý chí để có được bước đột phá trong sự nghiệp. 

Trúng số độc đắc lớn vào chiều mai (2/10 âm lịch): 3 con giáp 'bật lên như diều gặp gió', tài lộc đổ về ầm ầm, sắp tới tậu nhà mua xe dễ dàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tăng tiến. Các hạng mục đầu tư trước đó có thể thu được nguồn lợi nhuận rủng rỉnh, do đó hãy cố gắng nắm bắt nhanh chóng mọi cơ hội để nâng cao nguồn thu nhập hơn nữa trong tương lai. 

Vận trình tình cảm thăng hoa nở rộ. Đào hòa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau có khoảng thời gian yên bình, vui vẻ bên nhau. Người độc thân nhân được vô vàn lời tán tỉnh từ người khác giới, song cũng cần đề phòng để tránh bị lợi dụng tình cảm. 

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định và có trách nhiệm với những việc mình làm. Con giáp này không ngừng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được thành công và họ không muốn mình thua thiệt bất cứ ai.

Trúng số độc đắc lớn vào chiều mai (2/10 âm lịch): 3 con giáp 'bật lên như diều gặp gió', tài lộc đổ về ầm ầm, sắp tới tậu nhà mua xe dễ dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (2/10 âm lịch) cho biết đây là thời điểm tuổi Ngọ cần nắm bắt cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới. Thời gian qua, con giáp này đã gặp không ít khó khăn, thử thách. Đây là lúc tuổi Ngọ nắm được vận may lội ngược dòng, thay đổi cục diện, từ nhân duyên đến sự nghiệp đều có cải thiện đáng kể. Đặc biệt, tuổi Ngọ sẽ gặp quý nhân phù trợ, người đưa đường chỉ lối giúp con giáp này giải quyết khó khăn, xây dựng sự nghiệp, kiếm thêm nhiều tiền.

Những người làm ăn kinh doanh cũng nắm bắt được vài cơ hội tốt, bạn có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Đây là lúc thích hợp để bạn kí kết hợp đồng, hợp tác làm ăn kinh doanh,chỉ cần bạn quyết tâm thì có thể thu về một khoản lợi nhuận kha khá.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mai (2/10 âm lịch) cho biết, công việc của tuổi Dậu diễn ra dễ dàng, thuận lợi. Người tuổi này làm công ăn lương sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời còn được cấp trên giao thêm những trọng trách mới. Nếu làm ăn kinh doanh thì bản mệnh có được nhiều cơ hội tốt để phát triển mở rộng quy mô làm ăn. 

Trúng số độc đắc lớn vào chiều mai (2/10 âm lịch): 3 con giáp 'bật lên như diều gặp gió', tài lộc đổ về ầm ầm, sắp tới tậu nhà mua xe dễ dàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Tài vận không ngừng tăng tiến đối với con giáp này hiện đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Với những người làm công ăn lượng, nguồn thu nhập tương đối ổn định tại thời điểm này. 

Đường tình cảm vượng sắc. Các cặp vợ chồng có thể nói chuyện lại với nhau sau khoảng thời gian dài “chiến tranh lạnh”. Tử vi khuyên bạn và người ấy hãy lên kế hoạch hâm nóng tình cảm để mối quan hệ này ngày càng khăng khít, bền chặt. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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