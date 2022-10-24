Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/10 âm lịch): vận mệnh đổi gió xoay chiều, 3 con giáp hoan hỷ đón lộc trời, tài vận đi lên vun vút, tương lai xán lạn giàu sang hơn người

Với người còn trẻ tuổi luôn ở vào tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chờ đợi thời cơ đến với mình thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được cái đích mà mình đặt ra. Số tiền mà bạn kiếm được trong ngày mùng 1 chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người đỏ mắt ghen tị đó.

Người tuổi Sửu có khoảng thời gian tháng 10 âm lịch làm ăn cực kỳ thuận lợi, và điều đó được thể hiện rõ ràng ngay từ mùng 1, mùng 2 đầu tháng. Do có Tam Hợp thúc đẩy nên ngay từ đầu tháng, bạn đã có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, mở rộng mối quan hệ với các đối tác, đem lại lợi ích cho bản thân và tập thể.

Người tuổi Mùi hơn người ở chí thông minh và bản lĩnh cũng như năng khiếu ăn nói, hài hước. Sự thoải mái trong phong cách nói chuyện giúp bản khẳng định bản thân, có được niềm tin của người khác.

Với người làm công ăn lương, đầu tháng, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên. Mục đích của Sửu chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, bước từng bước vững vàng lên một vị trí cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng ngày mùng 1/10 âm lịch bạn đã kí được một hợp đồng giá trị lớn, không những được thưởng nóng còn được hứa hẹn thăng quan tiến chức, tăng lương. Còn tin vui nào hơn nữa đúng không? Những người đồng nghiệp cũng rất ủng hộ vì họ luôn yêu mến và trân quý tài năng của bạn.

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch này. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Tháng mới này, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Tuổi Dậu

Ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch được dự đoán là thời điểm vượng phúc, vượng tài của tuổi Dậu. Mọi sự đều sẽ hanh thông thuận lợi, dù có vấp phải khó khăn họ cũng sẽ nhanh chóng gỡ bỏ thế bí, đập tan mọi rào cản và lội ngược dòng ngoạn mục.

Bản mệnh rất vượng vận quý nhân, hợp nhất với người cùng mệnh nhưng hơn tuổi. Tiền tài sẽ tự động tìm đến với họ, gõ cửa nhà con giáp này liên tục từ đầu tháng tới cuối tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, gây ấn tượng với cấp trên nên rất có thể, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được thăng chức, tăng lương, khiến đời sống gia đình được cải thiện hơn trước rất nhiều. Nếu là người làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái, tin rằng với sự cần cù, chăm chỉ của mình trong suốt thời gian qua, bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!