Tử vi đúng trong 3 ngày tới (24, 25, 26/10): Hạn Thái Tuế kết thúc, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, hóa giải vận đen, cuộc đời hanh thông bội phần

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 09:18

Trong 3 ngày tới (24, 25, 26/10), tử vi học cho biết có 3 con giáp cực kì may mắn, tiền bạc đầy tay tài lộc vô cùng trọn vẹn làm gì cũng thuận lợi, hốt bạc đầy nhà.

Tuổi Tý

Tý là một trong 3 con giáp phát tài trong 3 ngày tới (24, 25, 26/10) khi cơ hội làm giàu tới với con giáp này một cách ồ ạt. Tuổi Tý đang có nhiều ý tưởng mới trong công việc cũng như trong kinh doanh và trong 3 ngày tới, những ý tưởng đó sẽ được thực hiện hóa chứ không còn cất giấu trong đầu nữa. 

Tử vi đúng trong 3 ngày tới (24, 25, 26/10): Hạn Thái Tuế kết thúc, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, hóa giải vận đen, cuộc đời hanh thông bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với trí sáng tạo ở mức “thượng thừa”, cộng thêm biết cách nắm bắt cơ hội mà công việc của tuổi Tý diễn ra một cách suôn sẻ, nhờ vậy mà tài lộc khởi sắc. Trong 3 ngày tới, tiền tài cứ liên tục chảy vào túi của người tuổi Tý khiến những người xung quanh cũng phải đỏ mắt ghen tị.

Tuy nhiên, tuổi Tý cũng nên tiết chế cảm xúc của mình, không nên khoe mẽ kẻo bị tiểu nhân đố kị mà bày mưu hãm hại và tránh những xung đột không đáng có. Trong chuyện tình cảm, mọi khúc mắc trước đây của tuổi Tý và đối phương đều được hóa giải.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người thông minh, tài giỏi, có thể tự chủ cuộc sống của mình và không muốn dựa dẫm vào những người xung quanh. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Mùi luôn là những đứa trẻ khiến bố mẹ và người thân tự hào vì khả năng độc lập và cách ứng xử khéo léo.

Tử vi đúng trong 3 ngày tới (24, 25, 26/10): Hạn Thái Tuế kết thúc, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, hóa giải vận đen, cuộc đời hanh thông bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 3 ngày tới (24, 25, 26/10), những người tuổi Mùi tuy là con giáp này lại gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, tài chính và cuộc sống của con giáp thực sự thăng hoa. Mọi khó khăn của Mùi đều được giải quyết một cách ổn thỏa do bản mệnh được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Cơ hội kiếm tiền sẽ đến với những người tuổi Mùi nhưng quan trọng là bản mệnh có biết nắm chắc lấy cơ hội này hay không mà thôi.

Thời gian sắp tới, chính là thời điểm này, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn được biết đến với tính cách ngay thẳng, tốt bụng, biết cách cư xử. Họ cũng là người sống có nguyên tắc và tận tâm. Người tuổi Ngọ tính tình bộc trực, cởi mở, có sao, nói vậy. Con giáp này không thích giấu giếm điều gì trong lòng.

Tử vi đúng trong 3 ngày tới (24, 25, 26/10): Hạn Thái Tuế kết thúc, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, hóa giải vận đen, cuộc đời hanh thông bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới đây (24, 25, 26/10), tài vận của người tuổi Ngọ cực vượng, sự nghiệp của họ từng bước lên hương không ngờ. Được quý nhân phù trợ, con giáp này có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới, một công việc làm thêm hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ.

Người tuổi Ngọ với tâm thái tích cực và sự nỗ lực hết mình sẽ đạt được thành công mới trong sự nghiệp. Nhờ các mối quan hệ, người làm kinh doanh cũng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, doanh thu nhờ đó cũng tăng vọt so với tháng trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc lớn tuần mới (24-30/10): 3 con giáp định mệnh dát vàng, đổi vận giàu sang, phú quý hơn người

Trúng số độc đắc lớn tuần mới (24-30/10): 3 con giáp định mệnh dát vàng, đổi vận giàu sang, phú quý hơn người

Thầy tử vi chính thức gọi tên con giáp may mắn tuần này (24-30/10), làm việc gì cũng thuận lợi, tình tiền đều khởi sắc rõ rệt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới