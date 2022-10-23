Trúng số độc đắc lớn tuần mới (24-30/10): 3 con giáp định mệnh dát vàng, đổi vận giàu sang, phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 06:56

Thầy tử vi chính thức gọi tên con giáp may mắn tuần này (24-30/10), làm việc gì cũng thuận lợi, tình tiền đều khởi sắc rõ rệt.

Tuổi Tý

Tý chính là con giáp phát tài tuần này (24-30/10). Bản mệnh gặp được cát tinh Thiên Đức nên công việc gì cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Bạn có thể trông chờ vào khoản tiền rủng rỉnh sẽ đổ về suốt cả tuần.

Với người làm công ăn lương, bạn làm việc có đầu có đuôi, việc khó đến mấy cũng không bỏ dở giữa chừng. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai.

Trúng số độc đắc lớn tuần mới (24-30/10): 3 con giáp định mệnh dát vàng, đổi vận giàu sang, phú quý hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tuần sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo cho công việc, như vậy bạn có thể thiết lập một bước đi dài hơi. Đến cuối tuần, rất nhiều khả năng cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản thưởng nóng để khích lệ tinh thần. Với người làm đầu tư kinh doanh, tình hình tài chính cũng khởi sắc rõ rệt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh.

Tuổi Thân

Bước sang tuần mới này (24-30/10), người tuổi Thân quyết tâm xây dựng niềm tin mới. Nhờ thế mà bạn sẽ học được cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và không còn quá cầu toàn với những lựa chọn của mình. Nếu có ý định cầu tài, kinh doanh buôn bán, bạn nên đợi tới cuối tuần để tiến hành bởi đó là thời điểm nhiều cát tinh tề tựu, mang tới cho bản mệnh may mắn. Để nắm bắt được thời cơ bạn cần quan sát cẩn thận tiến trình công việc.

Trúng số độc đắc lớn tuần mới (24-30/10): 3 con giáp định mệnh dát vàng, đổi vận giàu sang, phú quý hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để cuộc sống tốt hơn, không chỉ dựa vào niềm tin mà còn ở hành động. Con giáp này hãy nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thêm các hội thảo, các khóa học để giúp bản thân đạt được những mục tiêu đầy tham vọng. Nguồn thu nhập ổn định giúp con giáp này có thể chi tiêu thoải mái hơn so với trước đây.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân có cơ hội thăng hoa trong tuần này khi hai người nhận ra rằng rất tâm đầu ý hợp.

Tuổi Hợi

Tuần này (24-30/10) sự nghiệp của người tuổi Hợi về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy ngay từ đầu tuần, bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Bạn có thể trở thành tấm gương sáng cho mọi người xung quanh noi theo.

Trúng số độc đắc lớn tuần mới (24-30/10): 3 con giáp định mệnh dát vàng, đổi vận giàu sang, phú quý hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu đến vào giữa tuần, vì thế mà đầu tuần chính là lúc bạn chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi phương diện. Chỉ khi đã ở vào tư thế sẵn sàng, bạn mới không trở nên bất ngờ, bị động khi cơ hội đến.

Chính Tài cho thấy bạn có cơ hội được thưởng nóng, thậm chí tăng lương, trong khi Thiên Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi hoặc được hưởng một khoản thừa kế. Ngoài ra, nhờ có Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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