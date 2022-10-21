Tử vi 5 ngày tốt (22-26/10), ở thế 'rộng cuộn hổ ngồi': 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng số đổi đời giàu to, công danh - sự nghiệp phơi phới 

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 14:44

Dù trước đó mọi việc xảy ra không hề dễ dàng, tiền tài hao hụt nhưng trong 5 ngày tới (22-26/10), 3 con giáp này sẽ phát tài, tiền bạc liên tục chảy vào túi.

Tuổi Sửu

Trong khoảng 2 tháng trước, nếu như những người tuổi Sửu liên tục gặp phải những chuyện không may, vận xui dồn dập kéo đến thì trong 5 ngày tới (22-26/10), vận may của người tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng một cách bất ngờ.

Tử vi 5 ngày tốt (22-26/10), ở thế 'rộng cuộn hổ ngồi': 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng số đổi đời giàu to, công danh - sự nghiệp phơi phới  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ quý nhân giúp đỡ nên mọi khó khăn trước đó của tuổi Sửu đều được giải quyết êm đẹp, công việc sẽ trở về đúng guồng quay vốn có và thậm chí hiệu suất làm việc của bản mệnh còn tăng lên, nhờ vậy mà tuổi Ngọ được cấp trên tin tưởng, giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Không chỉ công việc mà tình hình tài chính của tuổi Sửu cũng có thay đổi theo hướng tích cực nhờ thần tài chiếu cố. Những người làm công ăn lương nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà có thể sẽ kiếm được một khoản tiền thưởng kha khá. Những người làm ăn kinh doanh sẽ kí kết được nhiều hợp đồng mới, việc kinh doanh buôn bán cứ tiền vào hàng ra đều đều.

Tuổi Ngọ

Dù trước đó Ngọ trong hoàn cảnh thế nào thì trong vòng 5 ngày tới (22-26/10), tử vi phương Đông cho thấy bạn sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc. Theo đó, nhờ có cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh, con giáp này làm gì cũng thuận lợi hơn. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở.

Tử vi 5 ngày tốt (22-26/10), ở thế 'rộng cuộn hổ ngồi': 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng số đổi đời giàu to, công danh - sự nghiệp phơi phới  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán. 

Con giáp này đưa ra những quyết định khôn ngoan, đúng đắn trong quá trình làm việc do có Chính Quan soi đường dẫn lối. Bên cạnh đó, bản mệnh còn tiết kiệm khá nhiều thời gian để hoàn thành mục tiêu đề ra nhờ có sự tính toán khoa học, hợp lý. 

Tuổi Hợi

Nếu như trong khoảng thời gian trước đó, tuổi Hợi luôn cảm thấy mệt mỏi vì đống công việc rối tinh, dù làm tới đâu cũng không đạt hiệu quả như ý thì trong 5 ngày tới (22-26/10), mọi khó khăn đều được giải quyết một cách ổn thỏa do bản mệnh được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Cơ hội kiếm tiền sẽ đến với những người tuổi Hợi nhưng quan trọng là bản mệnh có biết nắm chắc lấy cơ hội này hay không mà thôi.

Tử vi 5 ngày tốt (22-26/10), ở thế 'rộng cuộn hổ ngồi': 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng số đổi đời giàu to, công danh - sự nghiệp phơi phới  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu biết cách chớp lấy cơ hội, cộng thêm sự tinh tế của bản mệnh và một chút may mắn thì chắc chắn tuổi Hợi sẽ kiếm được bộn tiền trong khoảng thời gian sắp tới. Chính vì lý do đó mà tuổi Hợi được xếp vào danh sách 3 con giáp phát tài trong 5 ngày tới.

Chưa kể chuyện tình cảm của người tuổi Hợi cũng có chuyển biến rõ rệt, những cặp đôi đang giận hờn, cãi vã sẽ sớm làm lành, quay trở về bên nhau.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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