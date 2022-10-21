Chịu đựng khổ cực đúng 3 ngày nữa thôi, bước sang tháng 10 âm lịch: 3 con giáp tha hồ hưởng bổng lộc, khai sáng vận trình, tiền bạc căng phồng túi

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Dần khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài. Với nam mạng bạn có được tính cách khảng khái, nhiệt thành được nữ nhân xung quanh chú ý.

Tử vi tháng 10/2022 âm lịch cho thấy, tuổi Dần có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý. Tháng này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Chúc mừng tuổi Thân là con giáp may mắn tháng 10/2022 âm lịch này. Quý nhân đem tới sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau, nhờ vậy bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân.

Với nữ mạng thì thông minh, hấp dẫn dễ dàng khiến người đối diện để ý. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng này rất thích hợp để mưu đại sự, nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn nên triển khai ngay bởi tỷ lệ thành công khá cao. Trên phương diện tiền bạc, người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính. Hơn nữa, công việc trong tháng này có nhiều tiến triển tốt nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp vượt chỉ tiêu... hậu hĩnh.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều hơn sắc, người độc thân chủ động nắm bắt cơ hội, chịu mở lòng mình thì không khó để chấm dứt tình trạng cô đơn một hiện tại.

Tuổi Hợi

Tử vi tháng 10/2022 âm lịch tuổi Hợi cho thấy con giáp này tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!