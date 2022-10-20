Hai ngày cuối tuần này (22, 23/10) ở nhà vẫn có lộc: 3 con giáp được trời ban nhiều phước lành, công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, ấm êm viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp , 2 ngày cuối tuần này (22, 23/10), nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Trâu sẽ thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối tháng, Sửu càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi.

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Sau bao khó khăn vất vả, cuối cùng Mùi cũng có ngày tài lộc nở rộ. Hai ngày cuối tuần này (22, 23/10) là thời điểm thích hợp để con giáp này tận dụng cơ hội kiếm tiền tốt hơn so với trước, đảm bảo khả năng tài chính vững vàng.

Vận may tài chính của người tuổi Sửu vào cuối tuần này khiến không ít người phải ghen tị. Bản mệnh có thể sẽ có được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Vào cuối tuần, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm kinh doanh sẽ có điểm sáng tài lộc khi những khoản đầu tư trước đó đem lại lợi nhuận. Con giáp này có cơ hội mở rộng quy mô làm ăn hay hợp tác với người giàu kinh nghiệm. Công việc thuận lợi nên Mùi không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh. Cát thần sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Trong ngày thứ 7, vận tài lộc của Mùi tăng tiến không ngừng. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, thu nhập tăng lên nhanh chóng. Tất nhiên khoản thu trong 2 ngày không thể giúp Mùi một bước lên phú quý nhưng cũng đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái. Dù vậy, Mùi vẫn nên tiêu pha có tính toán.

Tuổi Tuất

Hai ngày cuối tuần (22, 23/10) cũng là thời điểm mà Tuất có điểm sáng về tài lộc. Con giáp này có thể mở rộng quy mô làm ăn và thu về nhiều lợi nhuận.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần, Tuất có thể đưa ra những quyết định sáng suốt trong các vấn đề liên quan đến tài chính và tận dụng được nhiều cơ hội kiếm tiền. Những người làm buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình nhờ có tầm nhìn xa trông rộng.

Nếu làm công ăn lương, Tuất cũng có thể được người quen giới thiệu cho việc làm thêm phù hợp. Mặc dù có chút vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh và thoải mái chi tiêu. Hãy tranh thủ thời gian này để lên kết hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới. Nó sẽ giúp đem lại cho bạn nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!