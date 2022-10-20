Tử vi đúng 2 ngày tốt (26, 27/9 âm lịch): 'Nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp rộng đường thăng tiến, giàu có vô kể, phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:36

Tử vi 2 ngày tới (26, 27/9 âm lịch) cho thấy, 3 con giáp được Thần Phật ban phát vận may, công việc thuận lợi hanh thông, tình tiền đều viên mãn.

Tuổi Mão

Mão hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì con giáp này đặt ra thì sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, Mão cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lai con giáp này sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Tử vi đúng 2 ngày tốt (26, 27/9 âm lịch): 'Nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp rộng đường thăng tiến, giàu có vô kể, phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 2 ngày tới (26, 27/9 âm lịch), tài lộc của người tuổi Mão sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng. Con giáp này được tương sinh với nước trong ngũ hành hoàng đạo, khi vận may lớn ập đến, Mão được kỳ vọng sẽ quét sạch hoàn cảnh cơ bản đã bỏ lỡ thuở ban đầu, tránh làm giàu bất ngờ.

Mặt khác, Mão không ngừng chuẩn bị và điều chỉnh trạng thái của mình. Bên cạnh đó, con giáp này sẵn sàng chịu đựng. Sau rất nhiều nỗ lực làm việc, họ chắc chắn sẽ có thể kiếm được một tài sản gia đình béo bở và sống một cuộc sống mà ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ trời sinh cá tính, nhanh nhẹn, lại bản lĩnh và dám dấn thân. Những người cầm tinh con Rắn dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực và kiên trì theo đuổi đam mê. Thế nên, dù phải trầy trật kiếm tiền, cực khổ vô cùng nhưng Tỵ sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy với bạc tiền rủng rỉnh.

Tử vi đúng 2 ngày tốt (26, 27/9 âm lịch): 'Nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp rộng đường thăng tiến, giàu có vô kể, phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 2 ngày sắp tới đây (26, 27/9 âm lịch), con giáp tuổi Tỵ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người. Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Tỵ có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Với những Tỵ đã có gia đình, cuộc sống càng thêm vui vẻ vì trong nhà có thêm thành viên mới, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ bước vào vận may "Lưu quý nhân" trong 2 ngày (26, 27 âm lịch) này. Vận may đến, có quý nhân dẫn đường làm giàu, dễ kiếm được những khoản tiền lớn. Còn hơn cả sự giàu có khi ở nhà, một cuộc sống thoải mái và một trái tim hạnh phúc mỗi ngày. Mối quan hệ giữa các cá nhân tốt và dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người khác nên công việc nhất định rất suôn sẻ.

Tử vi đúng 2 ngày tốt (26, 27/9 âm lịch): 'Nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp rộng đường thăng tiến, giàu có vô kể, phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp tuổi Hợi còn được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của Hợi có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc.

Vận khí cực tốt nên sự nghiệp thăng tiến vù vù, bản mệnh sẽ đạt được vị trí cao trong sự nghiệp, giành được nhiều cơ hội phát triển hơn. Không những thế, bạn còn được nhiều người giúp sức, cộng thêm ý chí và lòng nhiệt huyết của mình, chắc chắn sẽ không ngừng dâng cao, giành được thành công ngoài mong đợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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