Đúng 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10): May mắn trong tầm tay, 3 con giáp sướng đủ đường, quý nhân nối gót, vận trình hanh thông, hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 08:16

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (21, 22, 23/10) cho biết, 3 con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, gặp dữ cũng hóa lành, liên tục gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Những tháng cuối năm 2022 này tuổi Dần ít nhất sẽ khổ tận cam lai, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Đúng 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10): May mắn trong tầm tay, 3 con giáp sướng đủ đường, quý nhân nối gót, vận trình hanh thông, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (21, 22, 23/10) cho biết, vận may ập đến dồn dập nên Dần trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Dần được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Dần làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có.

Hưởng được vận may nên tử vi học dự báo tuổi Dần sẽ tạm biệt khó khăn trước mắt và tài vận sa sút trước kia, từ đây tài lộc bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn. Ngoài ra, tình cảm của người tuổi Dần cũng vô cùng êm đẹp. Bạn có một người bạn đời luôn yêu thương, thấu hiểu mình, hai người cũng không quên hâm nóng tình cảm mỗi ngày.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn trong 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10) diễn ra khả quan. Mọi kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn đều được tiến hành suôn sẻ. Ngoài ra, khả năng sắp xếp công việc thông minh và ứng biến linh hoạt còn đem lại cho bản mệnh không ít cơ hội thăng tiến quý giá.

Đúng 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10): May mắn trong tầm tay, 3 con giáp sướng đủ đường, quý nhân nối gót, vận trình hanh thông, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này và nửa kia sớm tìm lại được cảm giác yêu đương như thuở trước.

Người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc, nâng cao nguồn thu nhập vượt ngoài tưởng tượng. 

Tuổi Ngọ

Ngọ sinh ra đã vốn khôn ngoan, cá tính nên con giáp này không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Con giáp này chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai Ngọ vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

Đúng 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10): May mắn trong tầm tay, 3 con giáp sướng đủ đường, quý nhân nối gót, vận trình hanh thông, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 3 ngày cuối tuần này (21, 22, 23/10), vận may của người tuổi Ngọ sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Ngọ cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Thời gian này, con giáp tuổi Ngọ cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời. Hơn nữa, hôn nhân của con giáp tuổi Ngọ cũng rất ngọt ngào, hòa hợp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi đúng 99% trong 5 ngày tới (20-24/10): Phật Bà hiển linh, 3 con giáp được độ trì làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc, tiền của dồi dào, vạn sự hanh thông

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Trong 5 ngày sắp tới đây (20-24/10), vận đỏ ập xuống, 3 con giáp tiền vào như nước, của cải tới tấp ùa về, đổi đời chỉ sau một đêm.

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