Trúng số độc đắc liên tiếp trong 10 ngày tới (20-29/10): 3 con giáp sung sướng hơn tiên, tiền tỷ trong túi, ngồi không hưởng lộc, gia đạo ấm êm - viên mãn

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 08:21

Theo tử vi thì trong 10 ngày sắp tới đây (20-29/10) sẽ có 3 con giáp được Thần may mắn để mắt tới, làm gì cũng thuận lợi, khả năng trúng được quả đậm đổi đời giàu sang.

Tuổi Sửu

Thời gian qua, người tuổi Sửu hay gặp những chuyện rắc rối, phiền muộn, nên mặt mày lúc nào cũng ủ rũ, cau có, ai thấy cũng bị cảm xúc tiêu cực ấy ảnh hưởng theo. Nhưng mà cuộc sống đã có lúc trầm thì sẽ có lúc lại thăng thôi và không chờ gì nữa khi thời gian cuối năm này người tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 10 ngày tới (20-29/10): 3 con giáp sung sướng hơn tiên, tiền tỷ trong túi, ngồi không hưởng lộc, gia đạo ấm êm - viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trong 10 ngày sắp tới đây (20-29/10), Sửu sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ thăng tiến trong công việc, thu nhập ổn định hơn. Không lâu nữa có vốn kinh doanh, người tuổi Sửu được xếp vào diện có của ăn của để. Nếu tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội tốt và trau dồi bản thân thì của cải nhân lên gấp bội, lộc lá dồi dào.

Trong đời sống thường ngày, con giáp này cũng không còn gặp phải những chuyện vụn vặt, gây tranh cãi với bất kỳ ai. Có thể nói, mối quan hệ với mọi người ngày càng tốt hơn, vì vậy mà người tuổi Sửu đã có cách nhìn tích cực về cuộc sống, không còn là một màu đen hay xám u buồn.

Tuổi Tỵ

Nếu như khoảng thời gian trước, vận trình tài lộc của tuổi Tỵ không được như ý, không có bước tiến lớn trong sự nghiệp thì chỉ trong 10 ngày sắp tới đây (20-29/10), con giáp này được dự báo sẽ bước lên một tầm cao mới, để bù đắp cho những mất mát trước đó.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 10 ngày tới (20-29/10): 3 con giáp sung sướng hơn tiên, tiền tỷ trong túi, ngồi không hưởng lộc, gia đạo ấm êm - viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, người tuổi Tỵ sẽ có sự nghiệp lẫn cuộc sống thăng hoa, gặp gỡ nhiều quý nhân phù trợ. Trong công việc, bạn sẽ gặp được đối tác xứng tầm, giúp cho bạn kiếm ra nhiều tiền hoặc được sếp trên tăng lương. Nhìn chung chỉ trong thời gian ngắn, tuổi Tỵ chắc chắn sẽ phát triển khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Vận tài lộc của Tỵ trong 10 ngày tới cũng tăng tiến không ngừng. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, thu nhập tăng lên nhanh chóng. 

Tuổi Dậu

Tử vi 10 ngày sắp tới (20-29/10) cho thấy, người tuổi Dậu sẽ đón vận may về tài lộc. Nhờ có quý nhân xuất hiện mang đến cho Dậu không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Dậu chỉ cần tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Không nên do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 10 ngày tới (20-29/10): 3 con giáp sung sướng hơn tiên, tiền tỷ trong túi, ngồi không hưởng lộc, gia đạo ấm êm - viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại của mình. Nếu như Dậu quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được.

Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp. Đặc biệt, trong thời gian này, tuổi Dậu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân nên con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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