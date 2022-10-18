Nhà tiên tri nhắc mệnh, trong 5 ngày tới đây (23/10): 3 con giáp hứng lấy lộc trời, Thần Tiên nâng bước, tiền của đổ về, hạnh phúc song hành

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 10:10

Trong 5 ngày sắp tới (23/10) là thời điểm 3 con giáp như ý cát tường, làm gì cũng thuận lợi, đi đến đâu cũng mang lại thành công, cuộc sống trở nên tươi đẹp vạn phần.

Tuổi Thân

Trong số 12 con giáp, tuổi Thân là con giáp khôn khéo và các tính, họ biết suy trước tính sau nên trong mọi nguyện ước của đời mình họ đều dễ dàng đạt được. Tuy nhiên trong đời khó ai tránh khỏi có những thời điểm phải đối mắt với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua và tuổi Thân cũng vậy, có khi họ phải trầy da tróc vảy mới có thể đứng vững trước cuộc đời đầy sóng gió này.

Nhà tiên tri nhắc mệnh, trong 5 ngày tới đây (23/10): 3 con giáp hứng lấy lộc trời, Thần Tiên nâng bước, tiền của đổ về, hạnh phúc song hành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên trong 5 ngày sắp tới đây (23/10), tuổi Thân hãy yên tâm, bởi vì dù có khốn khó tới đây thì trời phật rồi sẽ đem vận may tới cho bạn. Đây là vận may hiếm có, bạn chỉ cần sẵn sàng đưa tay nắm bắt lấy cơ hội để có thể đổi đời ngoạn mục, bạn có khả năng hốt hết trong thiên hạ mang về nhà mình, có muốn nghèo cũng khó.

Con giáp này nên biết tận dụng thời cơ trong thời điểm này để làm dày thêm các khoản tích lũy, làm giàu cho bản thân. Nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ là điều đáng tiếc.

Tuổi Tý

Tử vi cho thấy, trong 5 ngày sắp tới đây (23/10), sự chủ động của những người tuổi Tý sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua những ngày đại hung trước đó, thời gian sắp tới đây người tuổi Tý sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Nhà tiên tri nhắc mệnh, trong 5 ngày tới đây (23/10): 3 con giáp hứng lấy lộc trời, Thần Tiên nâng bước, tiền của đổ về, hạnh phúc song hành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều. Cuộc sống sá tới của Tý đổi thay, tiền tài đều tăng tiến, khiến cho chính người trong cuộc cũng cảm thấy bất ngờ và vô cùng bỡ ngỡ. 

Vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Tý sẽ có cơ hội được tăng lương tăng thưởng. Đặc biệt, con giáp này sẽ có khả năng có tin vui về hôn nhân, cưới hỏi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, nhanh nhẹn, tài năng vượt trội so với mọi người xung quanh. Con giáp này cũng là người trọng danh lợi, đối nhân xử thế khéo léo và rất có chí tiến thủ.

Nhà tiên tri nhắc mệnh, trong 5 ngày tới đây (23/10): 3 con giáp hứng lấy lộc trời, Thần Tiên nâng bước, tiền của đổ về, hạnh phúc song hành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cung mệnh của người tuổi Hợi thời gian 5 ngày tới (23/10) xuất hiện “Hỉ Hoành” và “Hoa Hoành" nên mọi việc thuận buồm xuôi gió. Con giáp này Hợi làm việc gì cũng may mắn và dễ dàng có được thành công.

Đây cũng là thời điểm tài vận vượng phát, tài phú dồi dào, tài lộ rộng mở, do công việc phát triển lên tầm cao mới nên việc thu nhập tăng cao là điều chắc chắn xảy ra. Chỉ cần người tuổi Hợi không bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian dài.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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