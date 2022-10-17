Tử vi 3 ngày cực tốt (18, 19, 20/10): Cửa Quỷ môn quan khép lại, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lấy hạnh phúc, quan lộ hanh thông, ung dung hưởng hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 08:20

Tử vi dự báo rằng, trong 3 ngày sắp tới đây (18, 19, 20/10), những con giáp này sẽ đón nhận vận may liên tiếp, vận trình diễn ra suôn sẻ, khó khăn qua đi.

Tuổi Tý

Tử vi cho biết cho thấy, trong 3 ngày tới (18, 19, 20), tuổi Tý được Cát Tinh che chở nên mọi việc trong tuần không có gì phải lo lắng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có quý nhân đồng hành, giúp bạn vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình.

Tử vi 3 ngày cực tốt (18, 19, 20/10): Cửa Quỷ môn quan khép lại, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lấy hạnh phúc, quan lộ hanh thông, ung dung hưởng hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù đang có lợi thế nhưng con giáp may mắn tuần này vẫn không quên cố gắng và kiên trì với những mục tiêu đặt ra, từ đó nhanh chóng đạt được thành quả đáng mừng. Phương diện tài lộc đang rực sáng, đầu tư kinh doanh bước đầu có lãi. Lợi nhuận tuy không đến mức đổ ào ào về túi nhưng vẫn tăng lên, tích tiểu thành đại, bạn hài lòng với hiện tại và hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Trong thời gian này, vận trình tình cảm của tuổi Tý vẫn ổn định, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Con giáp này và đối phương nên làm mới bầu không khí bằng những buổi hẹn hò lãng mạn.

Tuổi Dần

Dần là con giáp vốn người thông minh, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Họ rất quyết đoán, nhanh chóng trong việc đưa ra quyết định của mình nhưng không xảo quyệt. Những tháng cuối năm 2022 là khoảng thời gian khá tốt với con giáp này khi vận may được cải thiện đáng kể, những chú Cọp được ban phúc trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Tử vi 3 ngày cực tốt (18, 19, 20/10): Cửa Quỷ môn quan khép lại, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lấy hạnh phúc, quan lộ hanh thông, ung dung hưởng hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, nhờ được Thần May Mắn ban phước lành mà trong 3 ngày sắp tới đây (18, 19, 20/10), con giáp tuổi Dần có vận trình hanh thông thuận lợi, được sự giúp đỡ của quý nhân, vận may chỉ có tăng chứ không có giảm, đặc biệt là về tài lộc.

Cụ thể, những chú Cọp sẽ nhận được sự giúp đỡ quý báu của quý nhân. Đó có thể là sự giúp đỡ trực tiếp đem đến cơ hội hay đưa ra những lời khuyên, sự động viên để giúp tuổi Dần vững vàng tiến lên phía trước. Tài lộc vượng phát, cơ hội tốt đến tay, người biết tận dụng thời cơ sẽ là người có thể phát tài. 

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ được dự báo là êm đẹp và nhẹ nhàng trong 3 ngày (18, 19, 20) có sao Bách Việt chiếu mệnh. Bạn và người ấy hiểu được tính chất công việc và tính cách của nhau nên luôn cố gắng dung hòa, thông cảm và đồng lòng phấn đấu vì tương lai.

Tử vi 3 ngày cực tốt (18, 19, 20/10): Cửa Quỷ môn quan khép lại, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lấy hạnh phúc, quan lộ hanh thông, ung dung hưởng hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân cũng có nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn kết nối được với rất nhiều người và trong đó bạn sẽ tìm được nửa kia của mình đấy. Giữa cả hai có những rung cảm nhẹ nhàng thôi nhưng rất khó quên, sự đồng điệu về tâm hồn giữa hai bạn đến gần nhau hơn.

Công việc của bạn gặt hái được những thành quả nhất định. Bạn sẽ ngày càng khẳng định được vị trí và năng lực của bản thân. Tỷ Kiên giúp con giáp này thêm phần quyết đoán và nhạy bén. Đó chính là yếu tố giúp bạn đi đến thành công. Hơn thế nữa, Ngọ còn nhận được sự hỗ trợ khá nhiều từ những người giỏi, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi thứ Hai đầu tuần (17/10/2022), vạn tượng sinh sôi, trăm hoa đua nở: 3 con giáp đón may mắn ngập tràn, tình duyên nồng thắm, công việc thuận buồm xuôi gió

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Ngay trong ngày thứ 2 đầu tuần này (17/10), có 3 con giáp sẽ được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, tài lộc công danh đều mĩ mãn.

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