Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (25/9 âm lịch): Phật Bà xua đuổi âm khí, 3 con giáp khai thông thế bế tắc, sắp tới công việc thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng, cuối năm ấm no

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 07:56

Thời gian gần đây, 3 con giáp này liên tiếp gặp vận xui. Tinh thần của họ có phần đi xuống. Tuy nhiên, kể từ ngày mai (25/9 âm lịch), họ được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp của họ cũng dần khởi sắc.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Thời gian qua, con giáp tuổi này không may bị hung tinh chiếu mệnh nên công việc gặp nhiều trục trặc, cản trở. Dù đã cố gắng nhưng họ không được ghi nhận, mọi chuyện đều không được như ý. 

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (25/9 âm lịch): Phật Bà xua đuổi âm khí, 3 con giáp khai thông thế bế tắc, sắp tới công việc thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng, cuối năm ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, từ ngày mai (25/9 âm lịch), tài vận của con giáp này vượng hơn trước rất nhiều. Được Thần Tài ban phát của cải nên con giáp tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Trong khi, những người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, tài lộc hưng vượng. Họ cũng có thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Công việc của họ sau một thời gian gián đoạn, gặp khó khăn cũng bắt đầu phục hồi. Họ cũng có những sáng kiến nhằm thúc đẩy công việc tiến triển thuận lợi hơn. Người tuổi Tý cũng nhận được không ít cơ hội thăng tiến trong công việc. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này có tài phú ngất trời, tiền vào nhiều như nước.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là con giáp cần cù, chịu khó. Họ cũng là người tự lập, không thích nhờ cậy đến ai và cũng không muốn gây rắc rối cho người khác. Con giáp này còn được biết đến với tính cách kiên trì, không vì khó khăn gian khổ mà ngại ngần, chùn bước.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (25/9 âm lịch): Phật Bà xua đuổi âm khí, 3 con giáp khai thông thế bế tắc, sắp tới công việc thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng, cuối năm ấm no - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 25/9 âm lịch cho thấy, con giáp tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ nên có cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp. Đồng thời, họ cũng may mắn gặp được bạn làm ăn uy tín nên công việc tiến triển thuận lợi. Trong công việc, Ngọ sẽ gặp được đối tác xứng tầm, giúp cho bạn kiếm ra nhiều tiền hoặc được sếp trên tăng lương. Nhìn chung trong tương lai gần, tuổi Ngọ chắc chắn sẽ phát triển khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Người tuổi Ngọ giỏi kiếm tiền nhưng cũng giỏi quản lý tài sản, đầu tư tài chính nên tiền trong tay họ sớm sinh lãi, sinh lời. Trong thời gian tới đây, họ cũng nhận được thêm các cơ hội đầu tư giúp tăng thêm thu nhập.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thông minh, lém lỉnh như những chú khỉ vậy. Trong công việc, họ luôn tỏ ra nghiêm túc, có trách nhiệm. Con giáp tuổi này có tinh thần cầu thị, cầu tiến và ham học hỏi. Họ không ngừng học hỏi kinh nghiệm để ngày một vững vàng hơn trong công việc.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (25/9 âm lịch): Phật Bà xua đuổi âm khí, 3 con giáp khai thông thế bế tắc, sắp tới công việc thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng, cuối năm ấm no - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi dự báo, khi đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (25/9 âm lịch), Hợi sẽ được ông trời sủng ái, Phật độ mạng nên làm gì cũng may mắn, suôn sẻ. Không chỉ sự nghiệp hưng vượng mà cuộc sống tốt đẹp lên rất nhiều, gia đạo hưng vượng.

Vì vậy, thời gian tới, người tuổi Hợi sẽ hoàn toàn khuynh đảo thương trường, giàu có, không còn phải lo lắng về chuyện tiêu tiền nữa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chỉ cần qua hết ngày hôm nay thôi (23/9 âm lịch), mọi xui xẻo cũng theo gió cuốn đi: 3 con giáp vận khí hanh thông, tài lộc khơi sáng, công việc thuận lợi như ý

Chỉ cần qua hết ngày hôm nay thôi (23/9 âm lịch), mọi xui xẻo cũng theo gió cuốn đi: 3 con giáp vận khí hanh thông, tài lộc khơi sáng, công việc thuận lợi như ý

Tử vi cho thấy, chỉ cần qua hết ngày hôm nay thôi (23/9 âm lịch), top 3 con giáp này sẽ được Thần Tài độ mệnh nên liên tục gặp may mắn, mang lại nhiều cơ hội sự nghiệp và cả tiền bạc.

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