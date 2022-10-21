Tử vi đúng 99% hai ngày cuối tuần (22-23/10): Trúng độc đắc 2 lần liên tiếp, 3 con giáp thu quả đậm đổi đời giàu sang, cuối năm mua nhà sắm xe, con cái hưởng lộc ngút trời

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 06:40

Vận may đến với những con giáp này ngay vào cuối tuần này (22-23/10) nên họ có cơ hội làm giàu nhanh chóng.

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách hiền lành, tốt bụng và luôn biết giúp đỡ người khác. So với những con giáp khác, tuổi Sửu nhờ có tính cách tuyệt vời này mà luôn có nhiều quý nhân, luôn giang tay bên cạnh phù trợ những khi con giáp này cần. Trong cuộc sống, người tuổi Sửu tuy không quá tham vọng nhưng lại được trời ban nhiều cơ hội, giúp thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp và thăng hoa hơn.

Tử vi đúng 99% hai ngày cuối tuần (22-23/10): Trúng độc đắc 2 lần liên tiếp, 3 con giáp thu quả đậm đổi đời giàu sang, cuối năm mua nhà sắm xe, con cái hưởng lộc ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong hai ngày cuối tuần này (22-23/10), tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều hỷ sự, bên cạnh đó con giáp này sẽ còn gặp được quý nhân giúp sức, Thần Tài chiếu cố nên sắp tới đây, tuổi Sửu cũng tìm được cơ hội làm giàu, muốn gì có đó, sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn.

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu có dấu hiệu cải thiện hơn vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau những khúc mắc, cả hai dần bao dung và thấu hiểu với nhau hơn. Tuy vậy, tuổi Sửu nên cân đối thời gian để dành cho nửa kia chứ không chỉ mải mê kiếm tiền, làm giàu.

Tuổi Mùi

Nhờ có Thần Tài giúp sức nên vào 2 ngày cuối tuần này (22-23/10), tài vận của Mùi đỏ chót như son. Sự nghiệp của Mùi hứa hẹn đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng. Con giáp này cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực để sớm hoàn thành công việc. Không chỉ đảm bảo chất lượng công việc, Mùi còn có nhiều sáng kiến độc đáo.

Tử vi đúng 99% hai ngày cuối tuần (22-23/10): Trúng độc đắc 2 lần liên tiếp, 3 con giáp thu quả đậm đổi đời giàu sang, cuối năm mua nhà sắm xe, con cái hưởng lộc ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy mà thu nhập của con giáp này cũng được cải thiện đáng kể. Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, buôn bán đắt hàng nên sẽ sớm phát tài. Các khoản lợi nhuận thu về không nhỏ giúp Mùi không còn phải lo lắng đến chi tiêu.

2 ngày cuối tuần này chính là thời điểm thích hợp để Mùi mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm. Họ sẽ giúp Sửu có được hướng đi chính xác trong tương lai.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, lương thiện. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Tử vi cho biết, trong 2 ngày uối tuần này (22-23/10), người tuổi Dậu gặp khá nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều.

Tử vi đúng 99% hai ngày cuối tuần (22-23/10): Trúng độc đắc 2 lần liên tiếp, 3 con giáp thu quả đậm đổi đời giàu sang, cuối năm mua nhà sắm xe, con cái hưởng lộc ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong hai ngày cuối tuần cũng có khởi sắc, Dậu sẽ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, Dậu cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán mà sắm sửa quá đà. Người làm đầu tư kinh doanh sẽ được giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Mỗi hợp đồng ký kết thuận lợi lại mang đến cho Dậu những khoản lợi nhuận không nhỏ.

Đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc, vì thế người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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