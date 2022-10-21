Tử vi 3 ngày cực tốt (22, 23, 24/10): 'cơ hội ngàn năm có một', 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, bùng nổ tài khoản, hỷ sự đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 09:16

Tử vi dự báo rằng trong 3 ngày sắp tới đây (22, 23, 24/10), có 3 con giáp đón nhận lộc trời, vận trình suôn sẻ, nhanh chóng nắm bắt để thay đổi cuộc đời.

Tuổi Mão

Tử vi 3 ngày cực tốt (22, 23, 24/10): 'cơ hội ngàn năm có một', 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, bùng nổ tài khoản, hỷ sự đến tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, 3 ngày sắp tới (22, 23, 24/10) là thời điểm mà người tuổi Mão đón vận may tài lộc cực lớn. Vậy nên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần mà kiếm tiền đi nhé.

Nguồn thu nhập chính và thu nhập phủ của Mão đều đang trên đà tăng tiến. Những người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song Mão vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

Có một điều là công việc bận rộn đồng nghĩa với việc thời gian vui chơi và dành cho gia đình giảm đi khá nhiều. Mão có ham làm giàu đến đâu thì cũng phải cân bằng thời gian nghỉ ngơi và ở bên cạnh những người thân yêu. Gia đình chính là nguồn động lực to lớn để Mão yên tâm theo đuổi lý tưởng của mình.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường là người khôn khéo, hòa đồng, biết đối nhân xử thế. Cũng bởi vậy mà con giáp này giữ được mối quan hệ hữu hảo với mọi người. Con giáp tuổi Thìn ôn hòa, nhẹ nhàng, dễ cảm thông và hay giúp đỡ người khác. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, con giáp thường được người tốt giúp đỡ.

Tử vi 3 ngày cực tốt (22, 23, 24/10): 'cơ hội ngàn năm có một', 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, bùng nổ tài khoản, hỷ sự đến tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày tới (22, 23, 24/10) cho thấy, con giáp tuổi Thìn được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình. Được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Đặc biệt, con giáp này có cơ hội phát triển sự nghiệp theo hướng tích cực nhất.

Người làm kinh doanh thì công việc ngày một thịnh vượng, doanh số ngày một tăng lên. Người tuổi Thìn làm việc tận tâm tận lực, công thành danh toại, trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 3 ngày sắp tới đây (22, 23, 24/10), tuổi Mùi được Thực Thần chiếu mệnh nên đường tài lộc rất vượng, đặc biệt là những người làm công việc tự do. Trước đó, tuổi Mùi làm việc không ngừng nghỉ nên đây chính là lúc bạn hưởng thành quả.

Tử vi 3 ngày cực tốt (22, 23, 24/10): 'cơ hội ngàn năm có một', 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, bùng nổ tài khoản, hỷ sự đến tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi làm ăn buôn bán thì nhanh nhạy trong nắm bắt xu thế thị trường. Bạn sẽ đi tắt đón đầu, mở rộng mạng lưới kinh doanh nên không khó hiểu khi thu về bộn tiền. Mọi kế hoạch, dự định của người tuổi Mùi đều được tiến hành suôn sẻ.

Thời gian này, tuổi Mùi được Chính Tài chỉ lối nên có cơ hội kiếm tiền rủng rỉnh. Nếu làm công ăn lương, tuổi Mùi sẽ được thưởng nóng nhờ thành tích xuất sắc trong công việc. Còn nếu làm kinh doanh, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần chốt đơn mỏi tay nhé. Đây chính là động lực khiến bạn nỗ lực hơn, từ đó tiền vào như nước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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