Thầy tử vi chắc nịch: 3 con giáp trúng số độc đắc đúng mùng 1/10 âm lịch này, tiền đổ về túi không ngừng, nắm bắt cơ hội thay đổi số phận

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 10:51

Nhờ có Thần Tài hộ mệnh, cùng cát tinh soi chiếu mà 3 con giáp này có cơ hội trúng số giải thưởng lớn ngay trong ngày đầu tháng 10 âm lịch.

Tuổi Dần

Thầy tử vi chắc nịch: 3 con giáp trúng số độc đắc đúng mùng 1/10 âm lịch này, tiền đổ về túi không ngừng, nắm bắt cơ hội thay đổi số phận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch này, thu nhập của tuổi Hổ sẽ được tăng lên, túi tiền rủng rỉnh, tài chính không phải lo nghĩ. Mọi vấn đề về tiền bạc lúc này cũng được giải quyết nhanh chóng. Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Nhờ Thần Tài phù trợ mà người tuổi Dần nếu chơi xổ số hay các trò đố vui có thưởng thì cơ hội trúng lớn rất cao. Không chỉ về tài lộc, đường tình duyên của con giáp này cũng vô cùng phơi phơi tốt đẹp không gì sánh bằng.

Công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió, tuổi Dần gặt hái được thành công từ đây đến cuối năm.

Tuổi Tỵ

Thầy tử vi chắc nịch: 3 con giáp trúng số độc đắc đúng mùng 1/10 âm lịch này, tiền đổ về túi không ngừng, nắm bắt cơ hội thay đổi số phận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Tỵ ngay trong ngày đầu tháng 10 âm lịch này. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Tài vận người tuổi Tỵ có chuyển biến tích cực khi bước sang tháng 10 âm lịch. Số dư tài khoản ngân hàng được thông báo tăng lên chóng mặt nhờ vào may mắn chiếu sáng. Hơn nữa nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách và có gan làm giàu mà con giáp này có được thành công vang dội. Vậy nên nếu có cơ hội nào đến thì bạn đừng bỏ lỡ nhé, nếu không sẽ hối tiếc cả đời đấy.

Đặc biệt trong ngày đầu tháng bạn cũng có thể thử vận may bằng cách tham gia một số trò chơi có thưởng hoặc mua một tờ xổ số với các con số yêu thích. Tin rằng khi Thần Tài hậu thuẫn ở phía sau có thể giúp bạn đem về một số tiền lớn như mơ ước.

Tuổi Thân

Thầy tử vi chắc nịch: 3 con giáp trúng số độc đắc đúng mùng 1/10 âm lịch này, tiền đổ về túi không ngừng, nắm bắt cơ hội thay đổi số phận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy, người tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Ngay trong ngày mùng 1 đầu tháng, nhờ được Thần Tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của Thân không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Thân hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, con giáp này đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 3 ngày cực tốt (22, 23, 24/10): 'cơ hội ngàn năm có một', 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, bùng nổ tài khoản, hỷ sự đến tới tấp

Tử vi 3 ngày cực tốt (22, 23, 24/10): 'cơ hội ngàn năm có một', 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, bùng nổ tài khoản, hỷ sự đến tới tấp

Tử vi dự báo rằng trong 3 ngày sắp tới đây (22, 23, 24/10), có 3 con giáp đón nhận lộc trời, vận trình suôn sẻ, nhanh chóng nắm bắt để thay đổi cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông