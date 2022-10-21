Nhờ Thần Tài phù trợ mà người tuổi Dần nếu chơi xổ số hay các trò đố vui có thưởng thì cơ hội trúng lớn rất cao. Không chỉ về tài lộc, đường tình duyên của con giáp này cũng vô cùng phơi phơi tốt đẹp không gì sánh bằng.

Bước vào ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch này, thu nhập của tuổi Hổ sẽ được tăng lên, túi tiền rủng rỉnh, tài chính không phải lo nghĩ. Mọi vấn đề về tiền bạc lúc này cũng được giải quyết nhanh chóng. Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Tỵ ngay trong ngày đầu tháng 10 âm lịch này. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Tài vận người tuổi Tỵ có chuyển biến tích cực khi bước sang tháng 10 âm lịch. Số dư tài khoản ngân hàng được thông báo tăng lên chóng mặt nhờ vào may mắn chiếu sáng. Hơn nữa nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách và có gan làm giàu mà con giáp này có được thành công vang dội. Vậy nên nếu có cơ hội nào đến thì bạn đừng bỏ lỡ nhé, nếu không sẽ hối tiếc cả đời đấy.

Đặc biệt trong ngày đầu tháng bạn cũng có thể thử vận may bằng cách tham gia một số trò chơi có thưởng hoặc mua một tờ xổ số với các con số yêu thích. Tin rằng khi Thần Tài hậu thuẫn ở phía sau có thể giúp bạn đem về một số tiền lớn như mơ ước.

Tuổi Thân

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Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy, người tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Ngay trong ngày mùng 1 đầu tháng, nhờ được Thần Tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của Thân không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Thân hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, con giáp này đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!