3 con giáp hạnh phúc nhất 2 ngày cuối tuần này (22, 23/10): Tình duyên đỏ thắm, công việc trôi chảy, gia đình đầm ấm yên vui

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 07:21

Trong hai ngày cuối tuần (22, 23/10), cuộc sống tài vận và tình duyên của 3 con giáp dưới đây có nhiều khởi sắc.

Tuổi Tý

Thiên Tài chiếu mệnh, 2 ngày cuối tuần này (22, 23/10) chính là thời điểm để tuổi Tý thu về một khoản bộn tiền. Bên cạnh các khoản lương thưởng, bản mệnh còn có thể kiếm thêm từ các nghề tay trái, tuy bận rộn một chút nhưng số tiền kiếm được hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

3 con giáp hạnh phúc nhất 2 ngày cuối tuần này (22, 23/10): Tình duyên đỏ thắm, công việc trôi chảy, gia đình đầm ấm yên vui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, có những khoản tiền bị đọng lại trước đây bỗng dưng được hoàn trả. Thêm cản những nguồn lợi bỗng dưng xuất hiện. Thời điểm này khó khăn, vất vả đã qua đi. Giờ là lúc để Tý tận hưởng thành quả của mình.

Tý nên tận dụng cát khí để đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp thành hiện thực. Bên cạnh đó, mở rộng các mối quan hệ cũng có thể giúp Tý gặp được quý nhân trong tương lai. Ngoài ra Mộc sinh Hỏa, tình cảm gia đình con giáp này tiến triển tốt đẹp. Bạn và nửa kia luôn cùng chung tay thu dọn nhà cửa, sắp xếp các công việc chung. 

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng tuổi Mùi là một trong những con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần này (22, 23/10). Bản mệnh có thể dễ dàng thể hiện điểm mạnh của mình, tìm ra cơ hội tỏa sáng.

3 con giáp hạnh phúc nhất 2 ngày cuối tuần này (22, 23/10): Tình duyên đỏ thắm, công việc trôi chảy, gia đình đầm ấm yên vui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn phát triển thuận lợi. Con giáp này biết đâu là lợi thế cạnh tranh của mình nên có thể dễ dàng vượt lên các đối thủ, gây ấn tượng tốt cho đối tác hoặc khách hàng. Tiền tài của tuổi Mùi cũng ngày một dồi dào. Quý nhân có thể mang đến cơ hội phát tài bất ngờ cho tuổi Mùi. Tài lộc đến bất ngờ, bản mệnh không nên hoang phí. Những khoản tiền nhận được đều cần chi tiêu hợp lý, nếu không sẽ rơi vào cảnh "của thiên trả địa", nghèo vẫn hoàn nghèo.

Về chuyện tình duyên, tuổi Mùi khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác vì vậy nửa kia chỉ cần có một chút thay đổi là bản mệnh sẽ nhận ra ngay. Tuổi Mùi có thể cùng người ấy tâm sự, giải quyết các khó khăn trước mắt.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có cát tinh chiếu mệnh nên 2 ngày cuối tuần này (22, 23/10) đầy may mắn. Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy tuổi Tuất đang đi đúng đường. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, kiên trì thì tình hình tương lai rất đáng mong đợi.

3 con giáp hạnh phúc nhất 2 ngày cuối tuần này (22, 23/10): Tình duyên đỏ thắm, công việc trôi chảy, gia đình đầm ấm yên vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận may tài chính của người tuổi Tuất vào cuối tuần này khiến không ít người phải ghen tị. Bản mệnh có thể sẽ có được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Vào cuối tuần, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Tuất chỉ cần tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Không nên do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Công việc thuận lợi nên Tuất không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh. Cát thần sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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