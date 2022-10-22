Thần đồng tiên tri đoán đúng 99% vận mệnh 3 con giáp trong tuần mới (24-30/10): Bùng nổ tài lộc lớn, Thần Tài mang của cải đến tận nhà, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 18:20

Tử vi tuần mới (24-30/10) cho thấy, có 3 kiểu người làm ăn như diều gặp gió, trúng số độc đắc, vận mệnh lên hương.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn là con giáp may mắn tuần mới (24-30/10). Bạn có cơ hội đón nhận nhiều tin vui, vì thế hãy luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan nhé.

Thần đồng tiên tri đoán đúng 99% vận mệnh 3 con giáp trong tuần mới (24-30/10): Bùng nổ tài lộc lớn, Thần Tài mang của cải đến tận nhà, tiền tiêu không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sao Bách Việt xuất hiện hứa hẹn đây sẽ là một tuần nhiều cảm xúc ngọt ngào dành cho bản mệnh. Vận trình tình duyên đang rất vượng, tình cảm bạn gửi trao đều được hồi đáp xứng đáng, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau.

Giữa tuần là thời điểm vượng tài nhờ Thực Thần che chở. Các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức nhiều hơn. Kiếm tiền vốn không dễ dàng, bạn cần chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng. Về công danh sự nghiệp, tuần này Thìn cần chuẩn bị tinh thần để vượt được qua những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng quá nhiều, bạn là người thông minh và bản lĩnh, càng khó khăn thì lại càng là lúc bạn khẳng định vị thế.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chính là con giáp tiếp theo phát tài tuần mới này (24-30/10). Bản mệnh gặp được cát tinh Thiên Đức nên công việc gì cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Bạn có thể trông chờ vào khoản tiền rủng rỉnh sẽ đổ về suốt cả tuần.

Với người làm công ăn lương, bạn làm việc có đầu có đuôi, việc khó đến mấy cũng không bỏ dở giữa chừng. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai.

Thần đồng tiên tri đoán đúng 99% vận mệnh 3 con giáp trong tuần mới (24-30/10): Bùng nổ tài lộc lớn, Thần Tài mang của cải đến tận nhà, tiền tiêu không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tuần sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo cho công việc, như vậy bạn có thể thiết lập một bước đi dài hơi. Đến cuối tuần, rất nhiều khả năng cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản thưởng nóng để khích lệ tinh thần. Với người làm đầu tư kinh doanh, tình hình tài chính cũng khởi sắc rõ rệt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh.

Tuổi Hợi

Tử vi cho thấy, bước sang tuần mới tới đây (24-30/10), thu nhập tăng vọt, vượng phu ích tử, tiền bạc trúng gió, chỉ cần một sớm một chiều là có thể làm giàu, tài vận hanh thông, vượng khí, đạt nhiều thành tựu trong phát triển sự nghiệp và thu lợi về tài chính.

Dự đoán trong tuần này, hầu như làm gì thì người tuổi Hợi cũng dễ dàng thành công, nếu là kinh doanh thì dễ có những hợp đồng lớn, còn nếu làm nhân viên thì dễ có khả năng tăng lương hoặc được cất nhắc lên một vị trí cao hơn.

Thần đồng tiên tri đoán đúng 99% vận mệnh 3 con giáp trong tuần mới (24-30/10): Bùng nổ tài lộc lớn, Thần Tài mang của cải đến tận nhà, tiền tiêu không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, người tuổi Hợi đừng ngần ngại trình bày các ý tưởng mới hoặc hiện thực hóa chúng, vì rất có thể nó sẽ đánh dấu một cột mốc thành công lớn trong sự nghiệp của bạn. Công việc của bản mệnh khá suôn sẻ. Những chuyện vui liên tiếp đến với Hợi, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi 5 ngày tốt (22-26/10), ở thế 'rộng cuộn hổ ngồi': 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng số đổi đời giàu to, công danh - sự nghiệp phơi phới 

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Dù trước đó mọi việc xảy ra không hề dễ dàng, tiền tài hao hụt nhưng trong 5 ngày tới (22-26/10), 3 con giáp này sẽ phát tài, tiền bạc liên tục chảy vào túi.

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