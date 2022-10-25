Bước sang tháng 11 dương lịch: TOP 3 con giáp mở mắt ra thấy Thần Tài, đi đến đâu tiền theo đến đó

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 19:06

Trong tháng 11 sắp tới đây, đây là 3 con giáp nhận được nhiều may mắn, tiền tài dư dả, vận đào hoa đỏ rực, tình tiền đều vượng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn được biết đến với tính cách nóng nảy, mạnh mẽ và tự lực, tự cường. Có nhiều người nghĩ rằng trong mùa đông, sự nghiệp của con giáp này sẽ tiến triển chậm lại. Nhưng thực tế không phải là như vậy, người tuổi Tý vẫn sẽ làm việc chăm chỉ với bầu nhiệt huyết nóng bỏng.

Bước sang tháng 11 dương lịch: TOP 3 con giáp mở mắt ra thấy Thần Tài, đi đến đâu tiền theo đến đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 11 dương lịch sắp tới đây, tử vi học có nói, về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi hổ còn nợ nần thì trong tháng này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Tý sẽ nhận được cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Nếu có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này lên ý tưởng và chuẩn bị nguồn lực cho dự án của bản thân.

Tuổi Mùi

Tháng 11 này, tài lộc của những người tuổi Mùi khá ổn định. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Vận may tài chính cũng chỉ ở mức trung bình, đừng đầu tư quá nhiều mà nghĩ đến ước mơ làm giàu, biết mình biết ta, đảm bảo thu nhập. 

Bước sang tháng 11 dương lịch: TOP 3 con giáp mở mắt ra thấy Thần Tài, đi đến đâu tiền theo đến đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều. 

Chuyện tình cảm của người tuổi này có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn biết cách vun vén gia đình, dù giữa vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra xung đột, bất đồng nhưng bạn chủ động hòa giải hoặc tìm cách hâm nóng tình cảm để hạnh phúc luôn bền lâu. Người độc thân thì nhân duyên phơi phới, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình. 

Tuổi Tuất

Tháng 11/2022, người tuổi Tuất dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó. Hầu hết các kế hoạch đều có tiến triển tốt và đem về kết quả khả quan, thậm chí một vài hạng mục bạn không đặt quá nhiều kỳ vọng cũng có bước chuyển biến bất ngờ.

Bước sang tháng 11 dương lịch: TOP 3 con giáp mở mắt ra thấy Thần Tài, đi đến đâu tiền theo đến đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những bước tiến nhanh chóng và ổn định trên phương diện sự nghiệp sẽ giúp bản mệnh có một nguồn thu dồi dào, dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu, có của tích lũy. Chuyện làm ăn của con giáp may mắn tháng 11/2022 này rất thuận lợi, thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Bạn liên tục nhận được những hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.

Trên phương diện tình duyên, với sự duyên dáng và tự tin của mình, bản mệnh sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người khác giới. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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