Tử vi may mắn tuần mới (24-30/10): 'năng nhặt chặt bị', 3 tuổi tiền về tới tấp, tài khoản nhảy số liên tục, vận trình hanh thông, hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 07:06

Những con giáp may mắn nhất tuần mới có quyền hưởng những thành quả xứng đáng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có khả năng tập trung cao độ cho công việc trong tuần này (24-30/10). Bạn làm việc có đầu có đuôi nên nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai.

Đáng chú ý, đầu tuần sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo của mình để thiết lập một bước đi dài hơi. Đến cuối tuần trở thì hãy bước chậm lại một chút để đánh giá những gì mình đã làm nhé.

Tử vi may mắn tuần mới (24-30/10): 'năng nhặt chặt bị', 3 tuổi tiền về tới tấp, tài khoản nhảy số liên tục, vận trình hanh thông, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần này, đường tài lộc cũng khởi sắc rõ rệt khi được cả Chính Tài và Thiên Tài hậu thuẫn. Cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho bạn những khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này, con giáp may mắn tuần này có thể chi tiêu khá thoải mái, song vẫn cần lên kế hoạch tài chính an toàn để tránh tình trạng làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn là một trong số những con giáp phát tài tuần này (24-30/10), vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Tử vi may mắn tuần mới (24-30/10): 'năng nhặt chặt bị', 3 tuổi tiền về tới tấp, tài khoản nhảy số liên tục, vận trình hanh thông, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai. Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ.

Tuổi Thân

Bước sang tuần mới này (24-30/10), người tuổi Thân có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi hoặc cái đích đặt ra từ trước. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Tử vi may mắn tuần mới (24-30/10): 'năng nhặt chặt bị', 3 tuổi tiền về tới tấp, tài khoản nhảy số liên tục, vận trình hanh thông, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ đến với bạn như một điều hiển nhiên, và đồng nghiệp thì cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục chứ không thể có lời dị nghị nào khác. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày giữa và cuối tuần, vì thế có thể bạn sẽ phải vất vả một chút đấy. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, rồi tiền sẽ chảy vào trong túi bạn ầm ầm thôi.

Ngoài ra, Thiên Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi, song bạn không nên sống phụ thuộc vào điều này. Hãy cố gắng lao động và kiếm tiền chân chính.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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