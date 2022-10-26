3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, giàu sang chói lọi, tha hồ hút vàng hút bạc về nhà trong tháng 11 sắp tới

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 21:46

Bước sang tháng 11 sắp tới đây, 3 con giáp này được dự đoán sẽ làm nên chuyện, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

Tuổi Thìn

3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, giàu sang chói lọi, tha hồ hút vàng hút bạc về nhà trong tháng 11 sắp tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều thông minh, lém lỉnh, cởi mở và hài hước. Họ giữ được tinh thần lạc quan ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi này được mọi người yêu mến nhờ tính cách thân thiện, dễ gần. Tuy nhiên, đôi lúc họ cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điểm người tuổi này cần sửa đổi.

Tử vi cho biết, bước qua tháng 11 dương lịch, người tuổi Thìn có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Họ nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp khó. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều. 

Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích nổi bật, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở đối với con giáp tuổi Thìn. Về tài vận, người tuổi Thìn chính là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong số 12 con giáp.

Tuổi Mùi

3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, giàu sang chói lọi, tha hồ hút vàng hút bạc về nhà trong tháng 11 sắp tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Mùi có nhiều dấu hiệu tăng tiến ngay trong tháng 11 này, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, bản mệnh thoát khỏi tình trạng lo lắng nợ nần trước đó. 

Với những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bạn tạo được mạng lưới khách hàng, đối tác rộng rãi, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. 

Người làm công ăn lương nhận được các khoản thưởng nóng của cấp trên. Khi có túi tiền rủng rỉnh, bạn nên thử tiến hành đầu tư ở mức độ nhỏ lẻ để chuẩn bị cho thời cơ thu tiền về tay.

Đặc biệt, những người tuổi Mùi còn có vận đào hoa vượng vào cuối tháng 11 này. Những người còn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Trong khi đó những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi lứa nên mặn nồng, thắm thiết.

Tuổi Dậu

3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, giàu sang chói lọi, tha hồ hút vàng hút bạc về nhà trong tháng 11 sắp tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 11 này, công việc tiến triển thuận lợi kéo theo thu nhập của người tuổi Dậu được đảm bảo, thậm chí vẫn tăng đều nhờ những khoản lương thưởng, hoa hồng hậu hĩnh.

Với người làm công ăn lương, nếu chăm chỉ và chứng tỏ được vị thế trong công việc, bạn sẽ khiến số tiền trong tài khoản của mình tăng lên nhanh chóng. Với người làm ăn kinh doanh, nếu đưa ra cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan, bạn có thể nhận ra hướng đi mới khả quan trong công việc. Thậm chí, bạn còn mở ra lối đi riêng đem lại lợi ích cho bản thân và những người cấp dưới của mình.

Đây cũng là thời gian tốt để con giáp này khai trương, mở hàng, mở rộng các hoạt động kinh doanh. Người trồng trọt, chăn nuôi cũng có cơ hội tìm hiểu về các giống cây trồng, vật nuôi mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tháng 11 trúng số, tháng 6 thắng lớn, 3 con giáp này của cải chất thành đống, chuẩn bị mua ô tô chở tiền

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2 tháng cuối cùng của năm 2022 được cho là thời điểm thích hợp nhất để 3 con giáp này làm giàu, tích góp của cải.

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