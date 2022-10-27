Tử vi nhắc mệnh TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng 16h30 chiều mai (28/10): 3 con giáp chuẩn bị rương vàng - két sắt đựng của cải, hỷ sự liên tục kéo đến

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 11:49

Tử vi ngày mai (28/10) cho thấy, 3 con giáp dưới đây có cơ hội trúng số cực đậm, đổi đời trong nháy mắt, tài lộc tràn đầy.

Tuổi Dần

Dần là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn ngày 28/10/2022 này. Cục diện Tam Hội giúp người tuổi Dần có một ngày hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Tinh thần làm việc của con giáp này lên cao giúp bạn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt theo kiểu làm nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc.

Tử vi nhắc mệnh TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng 16h30 chiều mai (28/10): 3 con giáp chuẩn bị rương vàng - két sắt đựng của cải, hỷ sự liên tục kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần còn mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản mệnh. Nếu biết tận dụng cơ hội thì bạn sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện tại. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bản mệnh cảm thấy thấy phiền lòng cả.

Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Mộc tương hòa. Vốn là người ghét xu nịnh nên đôi khi tuổi này hay làm mất lòng người khác nhưng cũng được nhiều người yêu quý. Nữ mệnh sống thẳng thắn, nóng tính nhưng lại vô cùng có trách nhiệm với gia đình, rất chu đáo.

Tuổi Thìn

Chuyện làm ăn của Thìn trong ngày mai (28/10/2022) được Tam Hợp cục nâng đỡ nên khởi sắc hơn hẳn. Bạn được cấp trên đánh giá cao khi dám đứng ra nhận trách nhiệm mỗi khi có vấn đề xảy ra trong công việc. Bạn cũng là con giáp giỏi ngoại giao, ăn nói khéo léo nên buôn bán khá đắt hàng.

Tử vi nhắc mệnh TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng 16h30 chiều mai (28/10): 3 con giáp chuẩn bị rương vàng - két sắt đựng của cải, hỷ sự liên tục kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập chính của Thìn trong ngày mai khá ổn nhờ Chính Tài trợ vận. Có lẽ ngày mai bạn thực sự may mắn và có được vận công việc, tài lộc tốt. Bạn nên đầu tư cho công việc hiện tại, đó là khoản đầu tư có lời nhất cho tương lai sau này của bạn.

Hỏa Mộc tương sinh giúp vận tình duyên của bản mệnh đi lên. Thái độ tự tin và chủ động giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt mọi người. Tuổi này đi đâu cũng ý tứ, khéo léo, nhanh miệng, hay được lòng người khó tính.

Tuổi Hợi

Có Tam Hợp che chở cho vận trình ngày thứ 6 (28/10) của tuổi Hợi, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tử vi nhắc mệnh TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng 16h30 chiều mai (28/10): 3 con giáp chuẩn bị rương vàng - két sắt đựng của cải, hỷ sự liên tục kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Ngoài ra vào ngày mai (28/10) người tuổi Hợi có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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