Chịu đựng thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng mới (tháng 11): 3 con giáp này vận khí hưng vượng, tiền bạc dồi dào, 10 người hết 9 người thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 12:50

Cụ thể bước sang tháng 11 tới đây, những con giáp này được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống hanh thông khởi sắc.

Tuổi Mùi

Tử vi tháng 11/2022 dương lịch cho thấy, tuổi Mùi có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý. Tháng mới này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Chịu đựng thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng mới (tháng 11): 3 con giáp này vận khí hưng vượng, tiền bạc dồi dào, 10 người hết 9 người thành công mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Mùi khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài.

Với nam mạng bạn có được tính cách khảng khái, nhiệt thành được nữ nhân xung quanh chú ý. Với nữ mạng thì thông minh, hấp dẫn dễ dàng khiến người đối diện để ý. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống của người tuổi Thân khi bước sang tháng 11 đã "dễ thở" hơn nhiều so với những tháng trước đây. Tháng mới, nhiều người tuổi này có thể nhận được tin vui liên quan đến sự phát triển bản thân, nhận được sự công nhận và giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Chịu đựng thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng mới (tháng 11): 3 con giáp này vận khí hưng vượng, tiền bạc dồi dào, 10 người hết 9 người thành công mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu suất làm việc, năng lực thăng cấp. Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

Con giáp tuổi Thân có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp. Người tuổi Thân khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để để có cổ tức tốt. Tháng mới này cũng là lúc con giáp tuổi Thân làm ăn phát tài.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, tài giỏi, họ kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực, cố gắng trong mọi hoàn cảnh để tìm kiếm sự hoàn hảo. Đa số những người tuổi Hợi đều không được sinh ra trong gia đình sung túc nhưng họ có khả năng tạo dựng được sự giàu có cho bản thân và gia đình. 

Chịu đựng thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng mới (tháng 11): 3 con giáp này vận khí hưng vượng, tiền bạc dồi dào, 10 người hết 9 người thành công mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước sang tháng 11 tới đây, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Đặc biệt trong tháng mới này, tuổi Hợi không những gặp được nhiều may mắn mà công việc cũng suôn sẻ thuận lợi bất ngờ.

Từ giai đoạn này cho đến cuối năm, tuổi Hợi cần phải tranh thủ nắm bắt thời cơ, phát huy mọi thế mạnh của mình để gặt hái được thành công vang dội. Đến cuối năm, tuổi Hợi nếu không thành đại gia thì cũng giàu có dư dả, đủ nuôi sống của gia đình, hậu vận tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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