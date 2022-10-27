Trong 3 ngày tới (28, 29, 30/10): Thần Tài sẽ gõ cửa, 3 con giáp kiếm bộn tiền, tài lộc 'bật lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 22:05

Tử vi 3 ngày sắp tới (28, 29, 30/10) cho thấy, 3 con giáp này có vận số hanh thông, được sao may mắn chiếu mệnh, cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có năng lực, siêng năng, chỉ là chưa gặp thời nên chưa gặt hái được thành công như mong đợi. Nhưng nhờ tính kiên trì, khi đã đặt mục tiêu thì người tuổi Sửu quyết tâm làm đến cùng.

Trong 3 ngày tới (28, 29, 30/10): Thần Tài sẽ gõ cửa, 3 con giáp kiếm bộn tiền, tài lộc 'bật lên như diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho nên đã chờ được ngày may mắn mỉm cười với mình, dự báo trong 3 ngày sắp tới đây (28, 29, 30/10) người tuổi Sửu được Thần Tài để mắt, giúp mọi việc diễn ra thuận lợi, nhờ vậy mà tiền bạc đổ về đầy túi. Đây chính là cơ hội để Sửu có thể mạnh dạn triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Đừng chần chừ do dự mà tự đánh mất lợi thế sẵn có của mình 

Thế là người tuổi Sửu trả được nợ nần, giúp cả nhà ăn sung mặc sướng. Không dừng lại ở đó, người tuổi Sửu còn học thêm các khóa, trau dồi kinh nghiệm từ những người đi trước để mở rộng đầu tư kinh doanh, tiền đẻ ra tiền, nên trong thời gian ngắn được nhiều người biết đến với cách gọi là “đại gia”.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ tính tình cởi mở, lạc quan, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp tuổi Tỵ là đôi khi họ tỏ ra bảo thủ, cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý trái chiều từ người khác. Sửa đổi nhược điểm này, con giáp tuổi Tỵ ngày một vươn xa trong công việc.

Trong 3 ngày tới (28, 29, 30/10): Thần Tài sẽ gõ cửa, 3 con giáp kiếm bộn tiền, tài lộc 'bật lên như diều gặp gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày sắp tới (28, 29, 30/10) cho thấy, con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được cấp trên trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Cơ hội đến nhiều nhưng người tuổi Tỵ cần cẩn trọng, đề phòng kẻ gian lừa gạt, lật lọng.

Tuổi Hợi

Vận may của con giáp Hợi từ 28/10 đến 30/10 làm mưa làm gió, có thể gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, sắp tới sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, có phúc khí liên miên, quả đúng với câu nói “gặp vận may thì gặp chuyện vui”, bất ngờ ở đâu cũng có, tiền gửi không ngừng nhân đôi, điều đó thật đáng ghen tị, có thể gặp nhiều may mắn trong vài ngày, cuộc sống sung túc vẫy gọi.

Trong 3 ngày tới (28, 29, 30/10): Thần Tài sẽ gõ cửa, 3 con giáp kiếm bộn tiền, tài lộc 'bật lên như diều gặp gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy mọi việc người tuổi Hợi làm đều diễn ra suôn sẻ, có được kết quả tốt nhất. Bên cạnh vận tài lộc dồi dào thì đường tình duyên cũng rộng mở, không còn bấp bênh như trước.

Nếu như đã buồn bã, đau đớn sau những cuộc tình thì thời gian tới, người tuổi Hợi sẽ gặp được người trong mộng, chỉ sau vài tháng hẹn hò đã tiến tới hôn nhân. Nhờ vợ chồng đồng lòng, giỏi giang nên nhanh chóng gây dựng được cơ ngơi, để con cái sinh ra đã ngậm thìa vàng, không thua thiệt bất kỳ ai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn ngày 28/10/2022. Nhiều cơ hội xuất hiện ngay trước mắt, hãy nhanh chóng nắm bắt để khẳng định bản thân.

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