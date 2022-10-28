Trúng số độc đắc đúng ngày 1/11: Định mệnh đã an bài 3 con giáp thoát kiếp nghèo, vươn mình thành đại gia, cuộc sống sang trang khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 06:51

Nhờ sự giúp đỡ của các quý nhân, 3 con giáp sau sẽ bước vào tháng 11 không những bình yên suôn sẻ mà thậm chí còn có thể đổi đời.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có quý nhân phù trợ theo họ trong suốt tháng 11 sắp tới, giúp họ xây dựng danh tiếng, tạo dựng chỗ đứng vững chắc. Người này có thể là bạn bè, đồng nghiệp của bạn, vì thế cần phải chú ý cư xử khéo léo và chân thành với những người xung quanh để có được các mối quan hệ tốt thực sự và lâu dài, tránh xung đột.

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/11: Định mệnh đã an bài 3 con giáp thoát kiếp nghèo, vươn mình thành đại gia, cuộc sống sang trang khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ mùng 1 đầu tháng, đường tài lộc của những chú Mèo sẽ khởi sắc, kiếm tiền dễ dàng, vạn sự hanh thông khởi sắc. Bản mệnh khiến cho những người xung quanh không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền của mình.

Mặt tình cảm, Mão được Tam Hội hỗ trợ, quý nhân vây quanh, bạn bè khắp chốn. Con giáp này giỏi giao tiếp nên đi đâu cũng bắt chuyện được. Hội độc thân có cơ may gặp được người yêu trong chuyến du lịch.

Tuổi Tỵ

Trong ngày đầu tiên của tháng 11 sắp tới, người tuổi Tỵ gặp được cục diện Tam Hợp nên tâm trạng khá hân hoan và vui vẻ. Bạn trở nên hoạt bát hơn mọi ngày, khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm khiến bạn trở thành trung tâm mọi cuộc vui.

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/11: Định mệnh đã an bài 3 con giáp thoát kiếp nghèo, vươn mình thành đại gia, cuộc sống sang trang khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí tạo thêm được những mối quan hệ đáng quý. Nếu tuổi Tỵ đang có ý định khởi nghiệp, đây là khoảng thời gian rất thích hợp bởi bạn được hỗ trợ bởi các quý nhân. Cho dù là chuyện gì, con giáp này cũng thu được kết quả tốt. Ngoài ra, đường tình duyên của tuổi Tỵ trong tháng 11 này cũng vô cùng thuận lợi.

Đặc biệt, lại có Thiên Tài giúp sức nên đường tài lộc của con giáp này khởi sắc rõ ràng. Một số người còn có khả năng phát tài dựa vào may mắn. Điều đó báo hiệu cuối năm 2022 của bạn sẽ vô cùng sung túc và may mắn. Tuy nhiên, bạn không nên quá sa đà vào các trò đỏ đen nhé.

Tuổi Thân

Tuổi Thân không cần phải bận tâm khi bước sang tháng 11 này đâu, bởi chuyện tiền bạc chỉ có tăng chứ không có giảm. Tuổi Thân hoàn thành tốt công việc của mình, chẳng những ở mức hoàn thành mà còn được cấp trên công nhận năng lực, xuất sắc vượt qua những ứng cử viên khác khi đua tranh trên con đường thăng tiến.

Vận may của tuổi Thân không chỉ là được Thần Tài soi đường dẫn lối, mà còn được quý nhận phù trợ, giúp đỡ rất nhiều. Nhờ thế, tuổi Thân sẽ gặp may liên tục, vui vẻ không ngừng. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/11: Định mệnh đã an bài 3 con giáp thoát kiếp nghèo, vươn mình thành đại gia, cuộc sống sang trang khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần vô cùng thoải mái cũng giúp bạn trở nên cởi mở hơn với mọi người và có thể nhận được rất nhiều những lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Bản thân con giáp phát tài tháng 11 này cũng luôn chủ động khuấy động bầu không khí, mang tới nhiều tiếng cười ở mỗi nơi bạn xuất hiện. Chính sự duyên dáng sẽ giúp bạn có được những mối quan hệ tốt đẹp, khiến ngày xuân của bạn thêm vui và còn có thể giúp ích cho sự phát triển tương lai. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi 2 ngày tốt (4/10 - 5/10 âm lịch): top 3 con giáp cực kỳ may mắn, bùng nổ lộc tài, sự nghiệp phất lên vùn vụt

Tử vi 2 ngày tốt (4/10 - 5/10 âm lịch): top 3 con giáp cực kỳ may mắn, bùng nổ lộc tài, sự nghiệp phất lên vùn vụt

Tử vi cho biết, trong 2 ngày (mùng 4 và 5/10 âm lịch), Thần Tài sẽ chăm sóc 3 con giáp này, làm ăn phát tài, hết lần này đến lần khác như được trúng thưởng lớn.

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