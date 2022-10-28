Thần Tài chỉ tận mặt 3 con giáp trúng số độc đắc trong 2 ngày cuối tuần (29-30/10), ôm khối tài sản khủng trong tay, giàu sang nứt vách

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 08:09

Nhờ được thần May Mắn che chở, 3 con giáp này có cơ hội phát tài vào 2 ngày cuối tuần này (29-30/10), nhanh chóng nắm bắt cuộc đời sẽ thăng hoa bội phần.

Tuổi Dần

Con giáp phát tài 2 ngày cuối tuần này (29-30/10) đầu tiên phải kể đến người tuổi Dần. Đường tài lộc của bạn ở thời điểm này rất hanh thông và sáng sủa. Sau bao nỗ lực, cuối cùng thì Thần Tài cũng đã đền đáp cho con giáp này những gì xứng đáng với bạn.

Thần Tài chỉ tận mặt 3 con giáp trúng số độc đắc trong 2 ngày cuối tuần (29-30/10), ôm khối tài sản khủng trong tay, giàu sang nứt vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dự báo tử vi, con giáp này có thể giàu lên một cách nhanh chóng do tìm được cơ hội làm ăn hoặc dựa vào sự nỗ lực trước đó của chính mình. Đặc biệt là người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tiền tài như nước. Khi tiền bạc rủng rỉnh thì cũng là lúc bạn không phải quá lo lắng về vấn đề tài chính nữa.

Thứ 7 ngày 29/10/2022 là thời điểm tài khí lên cao nhất. Bạn nên tranh thủ thời cơ để triển khai các kế hoạch cầu tài, giúp tăng tỷ lệ thành công. Mặc dù có vất vả hơn ngày thường nhưng nếu hy sinh một chút Dần sẽ có thêm tiền bạc. Tiền bạc rủng rỉnh sẽ giúp Dần phòng được những khi khó khăn, không phải xoay xở nhiều nữa.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được Tài Tinh chiếu mệnh nên 2 ngày cuối tuần này (29-30/10) gặp nhiều may mắn trên phương diện tài lộc. Tử vi cho thấy bản mệnh đứng trước nhiều cơ hội lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội kịp thời.

Thần Tài chỉ tận mặt 3 con giáp trúng số độc đắc trong 2 ngày cuối tuần (29-30/10), ôm khối tài sản khủng trong tay, giàu sang nứt vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này Thân không còn bị áp lực gánh nặng cơm áo gạo tiền. Các kế hoạch kinh doanh, đầu tư diễn ra êm xuôi đúng như dự tính. Vì vậy, Thân có thể khiến nhiều người phải trầm trồ. Người làm kinh doanh buôn bán có lộc làm ăn, tiền vào như nước, không phải lo lắng tới các khoản chi tiêu nữa. Người làm công ăn lương ngoài khoản thu nhập chính từ lương cũng có thêm chút thu nhập bên ngoài do làm thêm hoặc có nghề tay trái.

Vận may sự nghiệp của Thân cũng lên cao ngất ngưởng. Sự thông minh, nhạy bén và nắm bắt thời cơ tốt là bước đệm vững chắc giúp con giáp này dễ dàng thăng tiến trong tương lai. Thế nhưng Thân đừng quên tham khảo ý kiến của những người đi trước trong những quyết định quan trọng để tránh sơ suất.

Tuổi Hợi

Theo dõi tử vi 2 ngày cuối tuần (29-30/10), người tuổi Hợi cũng gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Có thể nói tiền bạc sẽ không còn là nỗi bận tâm của những chú Heo nữa.

Đây là thời điểm tình hình tài chính của tuổi Hợi khởi sắc trở lại, nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn sẽ nhận được những cơ hội làm ăn rất có lợi. Lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng, bạn cũng tìm thêm nhiều mối hợp tác lâu dài và đáng tin cậy.

Thần Tài chỉ tận mặt 3 con giáp trúng số độc đắc trong 2 ngày cuối tuần (29-30/10), ôm khối tài sản khủng trong tay, giàu sang nứt vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công việc số định, sự nghiệp của con giáp này có chiều hướng đi lên, bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Bạn sẽ tỏa sáng bởi chính năng lực của mình và khẳng định được khả năng bản thân trên con đường phía trước. Nhìn chung thu nhập đang ở mức rất ổn định, bạn có thể chi tiêu thoải mái, song vẫn cần có cho mình kế hoạch tài chính hợp lý và rõ ràng để tính tới những bước phát triển cho sau này nữa nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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