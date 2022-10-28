Tử vi đúng 3 ngày cuối cùng tháng 10/2022: 'Có công trời không phụ', 3 con giáp vét hết tài lộc thiên hạ, khoản tiền lớn đổ về, tình yêu thăng hoa

Tử vi nói rằng trong những ngày cuối tháng 10, công việc của tuổi Tý diễn ra suôn sẻ, không gặp nhiều trở ngại, làm đâu thắng đó. Đây là thời điểm tuổi Tý đón nhận cơ hội kiếm tiền ập đến. Con giáp này cần bình tĩnh để đưa ra các quyết định phù hợp. Sau một thời gian dài cố gắng, người tuổi Tý cũng sẽ gặt hái được những kết quả tuyệt vời, ấn tượng, khả năng tài chính dồi dào, sung túc hết năm không cần phải lo nghĩ.

Những người cầm tinh con Chuột nếu chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, đối đầu thử thách thì sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, làm đà cho sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 11/2022 dự báo, vận trình của tuổi Mùi vô cùng tươi sáng nhờ được cát tinh tương trợ. Tuy không chỉ toàn chuyện thuận lợi nhưng nhìn chung bản mệnh không quá vất vả để vượt qua mọi vấn đề phát sinh trong thời điểm này.

Về phương diện tình cảm, người độc thân mở lòng thì có thể tìm được đối tượng ưng ý. Tất nhiên bản mệnh vẫn cần xem xét kỹ đối phương nhưng cũng không nên quá khắt khe kẻo làm lỡ mối duyên tốt. Người đã có đôi có cặp củng cố tình cảm giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt ngày 30/10 sẽ là ngày Mùi được thần May Mắn “điểm mặt chỉ tên”. Sự nghiệp đang trên đà tăng tiến, Mùi được cấp trên nâng đỡ và tạo điều kiện nên hoàn toàn có đủ không gian để thể hiện bản thân. Công việc đã giao vào tay Mùi là đảm bảo được hoàn thành, chất lượng cũng được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể. Với những biểu hiện xuất sắc này, việc thăng chức tăng lương chẳng còn là điều gì quá xa tầm với của bạn.

Chẳng những vậy, tài lộc cũng khá lý tưởng. Nhiều thời điểm con giáp này này không mưu cầu mà tài lộc tự theo nhau đổ về nhà. Mùi yên tâm thực hiện những kế hoạch, tiến hành những ý tưởng của mình, chắc chắn sẽ đạt được thành công.

Tuổi Tuất

Tuất sống chan hòa, tình cảm, dĩ hòa vi quý, hay nghĩ cho người khác nên luôn được mọi người yêu quý, có quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cỡ nào cũng có thể vượt qua, gặp dữ hóa lành.

Đa số người tuổi Tuất không ôm quá nhiều tham vọng. Họ mong muốn có một cuộc sống bình yên, đủ đầy. Dù vậy, bản mệnh vẫn luôn nỗ lực để tạo ra của cải vật chất giúp cuộc sống sung túc, ấm no.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng trong 3 ngày cuối cùng của tháng 10 cho thấy, tuổi Tuất gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là chướng ngại vật lớn khiến bản mệnh gục ngã. Những vấn đề khúc mắc sẽ được giải quyết sớm. Trong thời gian này, tuổi Tuất sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bản mệnh có cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận dồi dào giúp những ngày tháng sau đó không cần lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!