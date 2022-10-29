Các mối quan hệ xung quanh hài hòa, là con giáp tốt tính hay được người khác giúp đỡ nên tiền bạc nhờ đó cũng trôi chảy. Những người kiếm nhiều tiền thường là người có thói quen tiết kiệm tiền, đó chính là bạn. Sửu ăn chơi có điểm dừng, đủ tỉnh táo để tiêu tiền cho người xứng đáng.

Chủ nhật này (30/10), nhờ được Chính Quan hỗ trợ, tuổi Sửu có thể tự tin với đường sự nghiệp của mình. Bạn nào đang tìm việc sẽ sớm nhận được công việc mới. Người nào đang chật vật thi cử, cạnh tranh chức quyền thì sớm được thở phào nhẹ nhõm vì tin tốt sẽ đến thôi.

Tử vi ngày mai (30/10) cho thấy, người cầm tinh con Rắn chính là con giáp vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Chưa kể, bạn còn dư dả một khoản tiền trong tương lai để sắm xe, mua nhà chăm lo cuộc sống.

Vận trình tình cảm được bồi đắp thêm nhờ Thổ Kim tương sinh. Bản mệnh được quý nhân soi đường chỉ lối cho những mối quan hệ phát triển gắn bó khăng khít hơn. Người nào đang có ý định muốn kết hôn thì nên bàn bạc từ bây giờ với 2 bên gia đình.

Những người tuổi Tỵ sẽ có những giây phút thăng hoa bên một nửa của mình. Chuyện tình cảm dần cải thiện khi tuổi Tỵ biết bày tỏ tình cảm của mình với những người xung quanh nhờ Thổ sinh Kim. Người nào đã có đôi có cặp cũng chủ động hơn hẳn nên tình yêu đôi lứa cũng được hâm nóng.

Bạn hãy cố gắng chỉn chu bản thân mình hơn nữa, hoàn thiện mình để những ngày tháng sau này chỉ có an nhàn, ngồi đếm tiền thôi nhé. Trong số các con giáp thì người tuổi Tỵ chính là con giáp luôn nỗ lực, chăm chỉ. Họ là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ không tin vào số phận.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc trong ngày Chủ nhật cuối tuần này (30/10). Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Nhờ được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh, con giáp này có những quyết định sáng suốt trong chuyện tiền bạc. Dậu có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, nên tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu. Ngoài ra, nhờ ngũ hành tương sinh nên Dậu còn được bù đắp bằng những tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!