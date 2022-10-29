Tử vi tuần mới (31/10 - 6/11): 3 con giáp hưởng hết may mắn, bắt tay làm gì cũng thành công, vạn sự hanh thông khởi sắc

Xem tử vi tuần mới 31/10/2022 - 6/11/2022 của 12 con giáp cho thấy 3 con giáp sau đây có vận trình khởi sắc, đón nhận nhiều tin vui tài lộc, tình cảm như ý.

Tuổi Hợi Ảnh minh họa: Internet Hợi phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần này (31/10 - 6/11). Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh. Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay từ đầu tuần, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Với những người đã lập gia đình, bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Hãy dành cho người ấy một tình cảm tương tự, chắc chắn hai người sẽ trở thành cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi Thân Ảnh minh họa: Internet Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay từ ngày 31/10 đến 6/11, tuổi Thân có một tuần tương đối thuận lợi trên lĩnh vực sự nghiệp, có thể khẳng định được vị thế trong những lĩnh vực quen thuộc.

Mặt tài vận của tuổi Thân trong tuần mới này gặp Thương Quan thần sát. Thương Quan có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Thiện ác phân minh nên đôi lúc làm ăn kinh doanh sẽ không tốt. Thân có cơ hội phát tài nhờ các công việc chính hoặc nhờ vào may rủi của bản thân. Nếu luôn chăm chỉ cố gắng, bản mệnh ắt sẽ gặt hái được một thành quả xứng đáng. Chuyện tình cảm của tuổi Thân có dấu hiệu cải thiện rõ rệt vào cuối tuần. Nếu như khoảng thời gian trước đó, vợ chồng quá bận rộn khiến tình cảm xa cách thì nay là lúc đôi bên cần tìm cách hâm nóng cảm xúc. Có thể một bữa ăn lãng mạn là sự lựa chọn khá phù hợp. Tuổi Dậu Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi tuần mới (31/10 - 6/11) của 12 con giáp, tuần này mọi thứ đã dần ổn định hơn, đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để người tuổi Dậu loại bỏ những xích mích, bất đồng của mình với những người xung quanh. Với người làm ăn kinh doanh, do có nhiều cát tinh hội tụ vào đầu tuần nên tuổi Dậu có thể dễ dàng đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, khiến lợi nhuận bước đầu đổ về túi. Có lẽ những khoản đầu tư của bạn từ trước đó đã dần có những dấu hiệu lạc quan. Dậu có thể mạnh dạn tiếp tục đầu tư vào những mối làm ăn lớn hơn, đừng chần chừ, do dự khi cơ hội xuất hiện trước mắt. Chuyện tình duyên của người tuổi Dậu gặp Thiên Tài Tinh. Tình cảm lứa đôi tiến triển nhanh chóng, bản mệnh và đối phương cảm nhận đối phương thực sự là người mình đang tìm kiếm, thậm chí có thể tính chuyện cưới xin. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Càng về cuối tháng (30-31/10), cát khí càng vượng: 3 con giáp này được Thần Tài gọi tên, nắm cơ hội trúng số đổi đời Hai ngày cuối tháng 10 là thời điểm may mắn, được Thần tài yêu thương, càng chăm chỉ càng nhiều cơ hội liên tiếp xuất hiện trong mọi mặt cuộc sống của 3 con giáp sau đây.

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