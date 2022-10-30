Thiên cơ tiết lộ: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong tuần này (31/10-6/11)

Đây sẽ là một tuần nhiều cảm xúc ngọt ngào dành cho bản mệnh. Vận trình tình duyên đang rất vượng, tình cảm bạn gửi trao đều được hồi đáp xứng đáng, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau.

Theo tử vi 12 con giáp , xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn tuần này (31/10-6/11). Bạn có cơ hội đón nhận nhiều tin vui, vì thế hãy luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan nhé.

Giữa tuần là thời điểm vượng tài, các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức nhiều hơn. Kiếm tiền vốn không dễ dàng, bạn cần chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng.

Người độc thân không khó để tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, nhưng con giáp này vẫn cần phải tích cực và chủ động hơn nữa để mối quan hệ có thể tiến triển như mong đợi. Nếu còn điều gì khiến bạn lăn tăn, hãy tạm gác lại sau lưng để tận hưởng hạnh phúc ngay trước mắt.

Tuổi Ngọ

Tuần mới này (31/10 - 6/11) cũng là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Ngọ, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh có đặt ra yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải thừa nhận đối phương là người không có gì để chê trách.

Tuổi Tuất

Tuần mới từ 31/10 đến 6/11 của tuổi Tuất cho thấy con giáp này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp cũng như tài lộc.

Thời gian qua bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn vượt chỉ tiêu hoặc đạt hiệu suất cao bất ngờ, chính vì vậy bạn rất có khả năng sẽ được thăng chức, tăng lương ngay trong tuần này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cơ hội luôn đi kèm với thách thức. Do đó, bản mệnh phải có sự tập trung cao độ, nỗ lực hết sức để phát huy năng lực, không đánh mất lợi thế của mình.

Nếu có ý định cầu tài, kinh doanh buôn bán, bạn nên đợi tới cuối tuần để tiến hành bởi đó là thời điểm nhiều cát tinh tề tựu, mang tới cho bản mệnh may mắn. Để nắm bắt được thời cơ bạn cần quan sát cẩn thận tiến trình công việc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!