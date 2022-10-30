Thiên cơ tiết lộ: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong tuần này (31/10-6/11)

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 06:41

Trong tuần mới từ 31/10 đến 6/11, top 3 con giáp này có tài lộc dồi dào, có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp , xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn tuần này (31/10-6/11). Bạn có cơ hội đón nhận nhiều tin vui, vì thế hãy luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan nhé.

Đây sẽ là một tuần nhiều cảm xúc ngọt ngào dành cho bản mệnh. Vận trình tình duyên đang rất vượng, tình cảm bạn gửi trao đều được hồi đáp xứng đáng, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau.

Thiên cơ tiết lộ: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong tuần này (31/10-6/11) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân không khó để tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, nhưng con giáp này vẫn cần phải tích cực và chủ động hơn nữa để mối quan hệ có thể tiến triển như mong đợi. Nếu còn điều gì khiến bạn lăn tăn, hãy tạm gác lại sau lưng để tận hưởng hạnh phúc ngay trước mắt.

Giữa tuần là thời điểm vượng tài, các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức nhiều hơn. Kiếm tiền vốn không dễ dàng, bạn cần chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng.

Tuổi Ngọ

Tuần mới này (31/10 - 6/11) cũng là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Ngọ, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Thiên cơ tiết lộ: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong tuần này (31/10-6/11) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh có đặt ra yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải thừa nhận đối phương là người không có gì để chê trách.

Tuổi Tuất

Tuần mới từ 31/10 đến 6/11 của tuổi Tuất cho thấy con giáp này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp cũng như tài lộc.

Thời gian qua bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn vượt chỉ tiêu hoặc đạt hiệu suất cao bất ngờ, chính vì vậy bạn rất có khả năng sẽ được thăng chức, tăng lương ngay trong tuần này.

Thiên cơ tiết lộ: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong tuần này (31/10-6/11) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cơ hội luôn đi kèm với thách thức. Do đó, bản mệnh phải có sự tập trung cao độ, nỗ lực hết sức để phát huy năng lực, không đánh mất lợi thế của mình.

Nếu có ý định cầu tài, kinh doanh buôn bán, bạn nên đợi tới cuối tuần để tiến hành bởi đó là thời điểm nhiều cát tinh tề tựu, mang tới cho bản mệnh may mắn. Để nắm bắt được thời cơ bạn cần quan sát cẩn thận tiến trình công việc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi đúng ngày 1/11/2022: Top 3 con giáp có phúc trời ban, quý nhân chỉ đường dẫn lối, bứt phá trong công việc, đụng đâu cũng hái ra tiền

Tử vi đúng ngày 1/11/2022: Top 3 con giáp có phúc trời ban, quý nhân chỉ đường dẫn lối, bứt phá trong công việc, đụng đâu cũng hái ra tiền

May mắn sẽ đến với 3 con giáp này ngày trong ngày đầu tháng 11, giúp bạn bắt đầu tháng mới được nhiều thành công hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp tuần mới con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 6 giờ 25 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn