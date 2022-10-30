Tử vi chính xác 7 ngày tới (31/10 - 6/11): 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, quơ tay phải thấy núi vàng, quơ tay trái đụng quý nhân, vạn sự hưng vượng

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 07:50

Xem tử vi 7 ngày tới (31/10 - 6/11) của 12 con giáp cho thấy 3 người tuổi này có vận trình khởi sắc, đón nhận nhiều tin vui tài lộc.

Tuổi Dần

Tử vi chính xác 7 ngày tới (31/10 - 6/11): 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, quơ tay phải thấy núi vàng, quơ tay trái đụng quý nhân, vạn sự hưng vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình công việc của tuổi Dần trong 7 ngày tới (31/10 - 6/11) diễn ra lý tưởng. Cơ hội trao đến tận tay, chỉ chờ người tuổi này nhạy bén nắm bắt thì sẽ chuyển hoá thành thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, khuyên bản mệnh đừng quá phụ thuộc vào vận may mà hãy tự mình nỗ lực để xây dựng sự nghiệp.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Cùng với việc gặt hái được những thành tựu mới là nguồn thu nhập tăng cao. Tuần này có chút vất vả khi khối lượng công việc tăng cao. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc, nâng cao nguồn thu nhập vượt ngoài tưởng tượng. 

Vận trình tình cảm mỹ mãn. Tình cảm gia đình được dịp trở nên thăng hoa và khăng khít hơn bao giờ hết nhờ quý nhân giúp sức. Mỗi khi cảm thấy không vui hay buồn phiền chuyện gì cũng tìm được sự cảm thông từ nửa kia.

Tuổi Tỵ

Tử vi chính xác 7 ngày tới (31/10 - 6/11): 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, quơ tay phải thấy núi vàng, quơ tay trái đụng quý nhân, vạn sự hưng vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ có khả năng tập trung cao độ cho công việc trong 7 ngày sắp tới đây (31/10 - 6/11). Bạn làm việc có đầu, có đuôi nên nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai.

7 ngày sắp tới đây, đường tài lộc cũng khởi sắc rõ rệt khi được quý nhân hậu thuẫn. Cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho bạn những khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Nhờ đó, con giáp may mắn tuần này có thể chi tiêu khá thoải mái, song vẫn cần lên kế hoạch tài chính an toàn để tránh tình trạng làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh có đặt ra yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải thừa nhận đối phương là người không có gì để chê trách.

Tuổi Hợi

Tử vi chính xác 7 ngày tới (31/10 - 6/11): 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, quơ tay phải thấy núi vàng, quơ tay trái đụng quý nhân, vạn sự hưng vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho hay, 7 ngày sắp tới đây (31/10 - 6/11) người tuổi Hợi sẽ bước vào quãng thời gian đầy phấn khích. Bạn có cơ hội gặp được nhân vật nào đó có sức hút mạnh mẽ. Tuy nhiên, đừng để những ấn tượng ban đầu khiến cho bạn chủ quan nhé! Hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về đối phương!

Thời gian xuất hiện Thiên Tài cho thấy khía cạnh tài chính của tuổi Hợi đang được cải thiện rõ rệt, nỗ lực của bạn đang dần có được thành quả ban đầu. Hãy tiếp tục cố gắng vì khó khăn ở phía trước vẫn còn đấy nhé. 

Thiên Tài giúp sức nên việc kiếm tiền của tuổi Hợi thời gian này thuận lợi hơn, có người còn may mắn được cho tiền. Thế nhưng cũng phải cẩn thận với những cái bẫy đang bày ra nữa nhé, bạn phải tinh ý mới đủ tránh khỏi chúng.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu tích cực cho những ai đang chữa bệnh, sức khỏe được cải thiện khi bạn hiểu hơn về cơ thể mình và tìm cách điều chỉnh thích hợp. Quan trọng nhất là bạn được nghỉ ngơi đầy đủ nên rất nhanh hồi sức.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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