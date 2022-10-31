Đúng 0h đêm nay (1/11/2022): 3 con giáp chuẩn bị tinh thần được Thần Tài gọi tên, tiền tài hanh thông, trúng số liên hồi, công việc - sự nghiệp ổn định

Thười gian cuối năm 2022 này là quy trình tiến độ có nhiều khởi sắc với tuổi Sửu, đặc biệt quan trọng vào ngày mai (1/11), thời cơ làm giàu của tuổi Sửu đã đến, chỉ cần vững tâm chớp lấy thì mọi thứ sẽ thăng hoa viên mãn.

Người tuổi Sửu vốn sống tình cảm, nhiệt tình và rất tráng lệ trong việc làm. So với những con giáp khác, tuổi Sửu sẵn sàng chuẩn bị đương đầu với khó khăn vất vả, và tự mình biến hóa, nỗ lực không ngừng để tìm kiếm thời cơ thăng hoa trong tương lai.

Những người tuổi Mão vốn có tính cách siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Mão tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân giàu có hơn.

Cụ thể từ quy trình tiến độ này trở đi, tuổi Sửu càng chuyên tâm vào việc làm bao nhiêu thì thành công xuất sắc cũng sẽ rực rỡ tỏa nắng bấy nhiêu. Bên cạnh đó, con giáp này luôn có nhiều quý nhân phù trợ, mang đến nhiều thời cơ tốt, kỳ vọng thời hạn tới sẽ tăng thu nhập, những khó khăn vất vả sẽ được xử lý, mọi việc suôn sẻ giật mình.

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng đầu và giữa năm 2022, người tuổi Mão làm ăn vất vả, nhưng cuối năm trở đi sẽ rất thuận lợi. Tử vi cho biết, kể từ 0h ngày 1/11 cho đến cuối năm là lúc hoàng kim để tuổi Mão phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt. Đặc biệt, tuổi Mão phải tỉnh táo quyết định và nắm bắt mọi vấn đề, vì những điều này có thể làm thay đổi cuộc đời sang trang mới.

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Nhìn chung cung tài lộc trong tháng 11 này của những người tuổi Mão sẽ thăng hoa, sắp tới thoải mái dư dả sắm sửa cho Tết.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp ngày 1/11/2022 chúc mừng Thân vì những ngày vất vả đã qua rồi, bạn hoàn toàn có thể tự tin để đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Ngay trong ngày đầu tháng, nhờ có Chính Tài nâng đỡ nên bản mệnh sẽ gặp rất nhiều chuyện thuận lợi nếu làm các công việc liên quan đến tiền bạc tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Thần May Mắn có thể giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra được những mối đầu tư quý giá, mang lại nguồn tài lộc ổn định, giúp bạn sung túc trong suốt cả một tháng. Những người làm ăn, kinh doanh hẳn sẽ nhận được sự yêu mến của khách hàng nhờ tính tình nhiệt tình, cởi mở của mình. Bạn dễ dàng làm ăn vượt chỉ tiêu của mình trong ngày hôm nay và kiếm được về một khoản lớn.

Tuy nhiên, trước khi lựa chọn mạo hiểm, con giáp này cũng phải quan sát kĩ tình huống xung quanh, đừng có lao vào đầu tư một cách quá mù quáng, nếu không thì bạn sẽ rất dễ bị thua lỗ đấy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!