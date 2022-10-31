Tử vi đúng tuần mới (31/10-6/11): Chúc mừng 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng khởi sắc, phất lên 'như diều gặp gió'

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này sự nghiệp mỹ mãn, thu lợi dồi dào, thành công êm đẹp, công danh thuận lợi trong tuần mới (31/10-6/11).

Tuổi Tý Ảnh minh họa: Internet Chúc mừng tuổi Tý là con giáp may mắn tuần này (31/10-6/11). Tuần mới được cát tinh che chở nên vận trình của Tý suôn sẻ hơn hẳn, mọi khó khăn đã qua đi, con giáp có thể chuẩn bị tinh thần đón chờ thành công phía trước. Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tài lộc hanh thông vượng phát. Tý có nhiều khoản thu, dù làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là tiền về đầy túi. Bản mệnh có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Chuyện tình cảm êm đẹp, suôn sẻ. Tý là người lương thiện, ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác nên đi đến đâu cũng được yêu mến. Người độc thân có thể tìm được đối tượng triển vọng ngay tuần này. Tuổi Ngọ Ngọ được điềm báo là có đường tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng trong tuần mới này (31/10-6/11). Dễ có may mắn kéo đến, chuyện tiền bạc dễ bề chi tiêu và có thể có được nguồn tài lộc tốt trong tay. Đặc biệt là tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn trong những quyết định của mình. Mọi thứ sẽ đến rất tự nhiên và khiến cho tuổi Ngọ cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa: Internet Thời gian này, sự nghiệp của Ngọ có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu, con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm khi các kế hoạch đều diễn ra đúng với tính toán. Tuần này là thời điểm thích hợp để Ngọ cầu công danh, nhất là những người đang xin việc hoặc muốn thăng chức. Bạn chỉ cần cố gắng thì chắc chắn gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng hoặc cấp trên của mình. Vận trình tài lộc tiến triển từ giữa tuần trở đi. Con giáp này sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Tuổi Tuất Tử vi tuần mới (31/10-6/11) cho biết, tuổi Tuất không những được thần tài chiếu cố mà mọi vận may đều tề tựu bên cạnh, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc hanh thông. Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Càng chịu đầu tư thì càng có lời nhiều, tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cuộc sống cũng dư dả hơn thời gian trước. Ảnh minh họa: Internet Phương diện tài lộc phát triển tích cực nhất vào thời điểm cuối tuần, vì thế, hãy xác định tinh thần là bạn sẽ phải vất vả hơn người khác một chút đấy nhé. Bạn luôn tay luôn chân chuẩn bị đơn hàng cho khách hàng, cũng nhờ thế mà đồng tiền đổ về túi ào ào không dứt. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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