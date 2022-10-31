Trong ngày đầu tháng 11, nhờ có Thực Thần chiếu mệnh mà điều đó lại càng trở thành điểm mạnh của bạn, Dần là con giáp thức thời và điều đó giúp bạn chinh phục được tất cả mọi người, dù có là khách hàng hay đối tác khó tính nhất.

Từ trước đến nay, người tuổi Dần vốn luôn được mọi người yêu mến vì tính cách cởi mở và hòa đồng. Con giáp này có khả năng quan sát tinh tế và đoán biết được cảm xúc của mọi người.

Tính tình của bạn chắc chắn sẽ gây ra những ấn tượng tốt đẹp cho mọi người, khiến những ai một khi đã là khách hàng của bạn thì chắc chắn sẽ quay lại, thậm chí còn giới thiệu thêm nhiều người tiềm năng khác cùng đến!

Con giáp phát tài ngày 1/11 dương lịch này sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì với các kế hoạch đầu tư kinh doanh, hay thậm chí là khai trương, khởi nghiệp.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 1/11/2022 của 12 con giáp thông báo công việc của Tỵ hanh thông vô cùng, bạn hoàn toàn có thể yên tâm làm việc, chịu khó học hỏi cách làm của câp trên và đồng nghiệp để mọi sự tốt hơn nhé.

Đây là thời điểm vượng tài, các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức nhiều hơn. Kiếm tiền vốn không dễ dàng, bạn cần chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, chuyện kiếm tiền tiến triển tốt đẹp, ký kết hợp đồng cũng suôn sẻ. Với người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được khoản tiền thưởng nóng vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng kiếm tiền mới cho cả tập thể.

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh có đặt ra yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải thừa nhận đối phương là người không có gì để chê trách.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cũng là một trong số những con giáp phát tài mùng 1/11 dương lịch này. Bạn có biết rằng mình cũng là con giáp may mắn trong tháng mới này không? Bản mệnh luôn rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng cần phải nghĩ đến việc lấy chỗ nọ bù vào chỗ kia như khoảng thời gian trước đó.

Người làm ăn kinh doanh chắc chắn sẽ có một ngày mở hàng thành công, bạn tạo được ấn tượng tốt cho mọi người vì những món hàng có chất lượng khá tốt mà giá cả lại phải chăng.

Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn bạn sẽ xây dựng được cho mình một đội ngũ những người mua hàng chung thành thôi. Từ đấy, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo đến chuyện kinh doanh ế ẩm nữa.

Những người làm kinh tế, đầu tư cũng thường đưa ra được quyết định đúng đắn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của gia đình hoặc những người có quyền chức cao hơn mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!