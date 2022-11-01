Thần linh mách bảo 3 con giáp TRÚNG SỐ GIÀU TO vào chiều mai (mùng 9/10 âm lịch): Hút sạch may mắn tiền bạc, phất lên giàu nhanh chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 12:46

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp (mùng 9/10 âm lịch) cho thấy 3 người tuổi này có lộc trời cho, đón nhận nhiều điều tốt đẹp.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mai (mùng 9/10 âm lịch) của 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Người tuổi này dễ dàng tìm thấy được cơ hội thăng tiến nhờ gặp Quý Nhân phù trợ. Người làm công ăn lương được cấp trên hỗ trợ tận tình để phát huy tối đa năng lực của mình trong công việc. 

Thần linh mách bảo 3 con giáp TRÚNG SỐ GIÀU TO vào chiều mai (mùng 9/10 âm lịch): Hút sạch may mắn tiền bạc, phất lên giàu nhanh chớp mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc dự báo sẽ cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể thoải mái chi trả cho những nhu cầu, sở thích cá nhân nhờ có nguồn thu nhập đáng mơ ước. Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Tỵ đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. 

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Đôi lứa yêu nhau dần bắt đầu tìm thấy được sự đồng điệu trong cảm xúc sau những mâu thuẫn, xung đột trước đó. Người độc thân vẫn khá hài lòng với cuộc sống hiện tại nên chưa muốn nói chuyện yêu đương ngay lúc này. 

Tuổi Mùi

Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp may mắn ngày mai (mùng 9/10 âm lịch) chính là người tuổi Mùi. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Mùi vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Thần linh mách bảo 3 con giáp TRÚNG SỐ GIÀU TO vào chiều mai (mùng 9/10 âm lịch): Hút sạch may mắn tiền bạc, phất lên giàu nhanh chớp mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong thời gian tới và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Kể từ thười điểm này trở đi, người cầm tinh con Dê sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn ùn đổ về nhà. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới đánh giá mùng 9/10 âm lịch của tuổi Hợi, con đường sự nghiệp diễn ra trôi chảy và êm đẹp. Người tuổi này biết cách vận dụng linh hoạt độ nhạy bén của mình vào việc phát triển các mối quan hệ xã giao. Nhờ đó, bản mệnh có khá nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” trong tương lai. 

Thần linh mách bảo 3 con giáp TRÚNG SỐ GIÀU TO vào chiều mai (mùng 9/10 âm lịch): Hút sạch may mắn tiền bạc, phất lên giàu nhanh chớp mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc được đà tăng tiến, tuổi Hợi sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Ngoài ra, do có Cát Tinh soi chiếu nên những người tuổi Hợi tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng.

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đặc biệt, người tuổi Hợi thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi chính xác 2 ngày tới (9-10/10 âm lịch): Hào quang rực sáng, Cát Tinh dẫn lối, 3 con giáp đón niềm vui lớn, tiền tài khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi chính xác 2 ngày tới (9-10/10 âm lịch): Hào quang rực sáng, Cát Tinh dẫn lối, 3 con giáp đón niềm vui lớn, tiền tài khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa

Theo dự đoán trong 2 ngày tới (9-10/10 âm lịch), Cát Tinh chiếu sáng giúp các con giáp này luôn gặp may mắn, làm việc gì cũng thắng lợi, hút sạch may mắn tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn