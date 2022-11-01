Tử vi chính xác 2 ngày tới (9-10/10 âm lịch): Hào quang rực sáng, Cát Tinh dẫn lối, 3 con giáp đón niềm vui lớn, tiền tài khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 12:10

Theo dự đoán trong 2 ngày tới (9-10/10 âm lịch), Cát Tinh chiếu sáng giúp các con giáp này luôn gặp may mắn, làm việc gì cũng thắng lợi, hút sạch may mắn tiền bạc.

Tuổi Sửu

Trong 2 ngày tới đây (9-10/10 âm lịch), những người tuổi Sửu được Chính Tài nâng đỡ nên những người làm công nhân viên chức hoặc nối nghiệp gia đình để lại sẽ thuận lợi trong công việc. May mắn là mọi việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch bạn đã vạch ra, tốt nhất bạn nên chú tâm cho công việc, nó chính là chỗ dựa vững chắc của bạn sau này.

Tử vi chính xác 2 ngày tới (9-10/10 âm lịch): Hào quang rực sáng, Cát Tinh dẫn lối, 3 con giáp đón niềm vui lớn, tiền tài khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sửu vô cùng siêng năng và khéo léo, điều này rất thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ xã giao kiếm tiền. Những người đang đi làm công ăn lương thì có khả năng cao sẽ tăng ca thêm được nhiều hoặc được thưởng nóng.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thủy tương hòa. Sửu cũng đừng mong hiểu một người nào đó hoàn toàn, mà cần cố gắng dung hòa mọi thứ để cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Người trong gia đình thì nên thông cảm cho nhau, đừng tạo thêm áp lực nữa.

Tuổi Ngọ

Theo dự đoán cho 12 con giáp trong 2 ngày tới (9-10/10 âm lịch), tuổi Ngọ có hỏa Tinh đến cung Phúc Đức, mang lại sự năng động, vui vẻ, may mắn. Từ đây, tài lộc của con giáp thăng hoa, chỉ cần chăm chỉ và bền bỉ, thần may mắn sẽ giúp mọi việc đều thành công dễ dàng.

Tử vi chính xác 2 ngày tới (9-10/10 âm lịch): Hào quang rực sáng, Cát Tinh dẫn lối, 3 con giáp đón niềm vui lớn, tiền tài khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, con giáp nên tăng cường giao lưu, mở rộng các mối quan hệ xã hội. Càng khéo léo, các mối quan hệ này càng hỗ trợ tuổi Ngọ cả về vật chất lẫn cơ hội nghề nghiệp. Con giáp làm đâu thắng đấy, tiền đổ về túi không xuể.

Đường tiền bạc may mắn được Tam Hội cục nâng đỡ nên con giáp này vô cùng may mắn. Người tuổi Ngọ chớ nên để tiền nằm yên một chỗ mà cần tận dụng ngày này liên tục luân chuyển tiền bạc và sinh lãi. Tuy nhiên cần biết đâu mới là thời cơ tốt để hành động chớ nên mạo hiểm trước rủi ro lớn. 

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu bẩm sinh đã có đầu óc thông minh, tư duy rõ ràng. Con giáp này xử lý công việc nhanh gọn, khả năng quan sát kỹ lưỡng, giỏi khám phá mọi thứ xung quanh và thích những điều mới lạ.

Tử vi chính xác 2 ngày tới (9-10/10 âm lịch): Hào quang rực sáng, Cát Tinh dẫn lối, 3 con giáp đón niềm vui lớn, tiền tài khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, trong 2 ngày sắp tới đây (9-10/10 âm lịch), những người tuổi Dậu may mắn có Tam Hợp độ vận cục nên công việc vô cùng khởi sắc. Bạn làm gì cũng có người ủng hộ, đặc biệt là những người đang kinh doanh. Những ai làm công việc tự do thì nên xởi lởi hơn một chút thì không thiếu lộc lá đến tay bạn. Thiên Tài đem tới tin tốt cho đường tài lộc, con giáp này kinh doanh buôn bán có lời, không lo lỗ vốn. 

Trên phương diện tình cảm, mọi việc đang diễn ra khá như ý khi bạn cảm thấy tin tưởng những gì người ấy đang làm vì bạn. Một số người độc thân không hài lòng với tính cách người mến quen nhưng bạn nên kiên nhẫn hơn với họ chút nữa xem sao.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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Xin chúc mừng những con giáp có tên trong danh sách dưới đây, bởi trong 10 ngày tới (2-22/11), vận tài chính của họ cực vượng.

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