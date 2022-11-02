Tử vi chính xác 5 ngày tới (7/11): Phật Tổ dìu bước, 3 con giáp nhận lộc lớn, túi tiền rủng rỉnh, vạn sự hanh thông khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 07:50

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này sự nghiệp mỹ mãn, thu lợi dồi dào, thành công êm đẹp, công danh thuận lợi trong 5 ngày tới (7/11).

Tuổi Sửu

Sửu là những người có ý chí phấn đấu và năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Sửu đều có thể tự mình làm tốt.

Tử vi chính xác 5 ngày tới (7/11): Phật Tổ dìu bước, 3 con giáp nhận lộc lớn, túi tiền rủng rỉnh, vạn sự hanh thông khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 5 ngày tới (7/11) cho biết, những người thuộc con giáp này được dự đoán sẽ vượng nhất về tài lộc, con giáp này giàu có và tài lộc sẽ thịnh vượng nhất. Đồng thời, Sửu sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, tích cực để có thể đóng góp ý kiến mang đến sự xây dựng và đóng góp ý kiến cho tập thể.

Tài lộc vượng phát, tiền tài chất đầy, cả danh vọng đều có, đồng thời Sửu còn được sao may mắn chiếu mệnh, quý nhân phung phí tứ phương, vượng tứ phương, tiền bạc kiếm nhẹ nhàng. Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Tuổi Thìn

Tử vi cho thấy, 5 ngày sắp tới (7/11) sẽ rất may mắn đối với người tuổi Thìn, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Tử vi chính xác 5 ngày tới (7/11): Phật Tổ dìu bước, 3 con giáp nhận lộc lớn, túi tiền rủng rỉnh, vạn sự hanh thông khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả. Nếu biết nắm bắt thời cơ, Thìn sẽ tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tuất luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình.

Tử vi chính xác 5 ngày tới (7/11): Phật Tổ dìu bước, 3 con giáp nhận lộc lớn, túi tiền rủng rỉnh, vạn sự hanh thông khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 5 ngày sắp tới đây (7/11), người tuổi Tuất được sao may mắn chiếu mệnh, Thần Tài mở kho phát lộc nên công việc xuôi thuận, hanh thông hơn nhiều phần. Khi có cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ mà hãy nắm bắt tốt các cơ hội để tạo được bước đột phá trong công việc.

Ngoài việc có được sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng. Sau thời gian chờ đợi, tìm kiếm, người độc thân sẽ gặp được người trong mộng, viết lên chuyện tình đẹp như ý.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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