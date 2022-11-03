Đồng hồ điểm đúng 16h30 chiều nay (mùng 10/10 âm lịch): Phật Tổ soi sáng, 3 con giáp trúng được quả đậm, trả hết nợ nần, đổi đời giàu sang

Mặt tài vận đón nhận tin tốt lành. Có thể bạn được cho tiền hoặc may mắn trúng thưởng, trúng xổ số. Con giáp này cũng là người phóng khoáng nên sẵn sàng dùng tiền này để mời người thân, bạn bè ăn uống.

Tử vi hôm nay (10/10 âm lịch) cho thấy, được Chính Quan tương trợ nên tuổi Mão vô cùng may mắn trong công việc. Những người đang xin việc, thi cử hoặc trông ngóng tin tức công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân bạn trước đây.

Khoảng thời gian vừa qua, một số người tuổi Tỵ có thể gặp phải hung tinh chiếu mệnh. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người tuổi Tỵ dù trong công việc hay trong tình duyên. Bản mệnh biết cách ứng phó sao cho đôi bên cùng thỏa hiệp với nhau.

Đường tình duyên không tốt do ngũ hành Mộc Thổ tương khắc. Bạn hiểu nỗi vất vả của cha mẹ nên dần cảm thông cho cha mẹ nhiều hơn nhưng đôi lúc vẫn còn nóng tính quá mức. Mão là con giáp nóng tính nên hay lỡ miệng nói nặng lời với những người xung quanh.

Trong công việc, người tuổi Tỵ rất cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Bên cạnh đó, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên người tuổi Tỵ luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, kể từ mùng 10/10 âm lịch đến cuối năm, những người tuổi Tỵ có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Bản mệnh cứ làm tốt thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Thân cũng đừng quên rằng những đồng nghiệp xung quanh luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Chuyện tình cảm lên hương nhờ Hỏa sinh Thổ. Khi bị ai đó nói xấu sau lưng, đó là vì bạn đang hơn họ rất nhiều, nói xấu thường bắt nguồn từ tâm đố kị mà ra. Mọi khúc mắc với mọi người xung quanh thì ngày hôm nay sẽ được giải quyết.

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy, đúng mùng 10/10 âm lịch này, nhờ được Tam Hội nâng bước khiến các mối quan hệ xã giao của người tuổi Sửu có những bước tiến đáng kể. Bản mệnh nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong mọi quyết định. Nhờ vậy mà Sửu cảm thấy tự tin hơn, không sợ đối diện với khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Sửu thậm chí còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và đối phương có thể chẳng phải ai xa lạ. Quý nhân sẽ truyền cho Sửu nhiều kinh nghiệm đáng quý. Chính vì vậy hãy chú ý lắng nghe để áp dụng vào thực tế các kế hoạch của mình.

Đường tình cảm của con giáp này nhận được may mắn nhờ cục diện ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh. Dễ có tin vui đến trong thời gian tới với những cặp vợ chồng đang mong con. Bạn luôn yêu thương những người xung quanh nên được mọi người đáp lại tình cảm chân thành.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!