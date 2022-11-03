Con giáp này chứng minh được năng lực của bản thân và sớm nhận được sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên. Đừng quá lo lắng vì người làm ăn lương thiện thì trời không bao giờ phụ lòng. Điểm sáng trong ngày là đường tài lộc nhờ Tam Hợp cục trợ lực. Thân làm được tiêu được nhưng cũng tiết kiệm được, biết xoay xở tiền bạc trong những lúc cấp bách nhất.

May mắn được Thực Thần nâng đỡ vào ngày mai (4/11) nên tuổi Thân làm ăn có lộc, buôn bán đắt hàng, xuất ngoại thành công. Thân cũng hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong ngày mai. Đây là thời điểm Thân đang làm việc vô cùng hiệu quả.

Người tuổi Sửu được dự báo trong ngày mai (4/11) có thể gặp vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Vận trình tình cảm của các cặp đôi khá bình yên, êm đềm, mọi việc diễn ra đều đều như những vòng quay khác của cuộc sống. Nếu muốn làm mới tình cảm thì bản mệnh nên có một chuyến đi chơi xa cùng người ấy trong thời gian tới nhé.

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của Mùi cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày 4/11/2022, có nhiều tín hiệu tích cực cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mùi độc thân, hứa hẹn bạn sẽ có cuộc hẹn hò lãng mạn, nhờ đó mà bạn nuôi thêm hi vọng ở mối quan hệ vừa chớm nở này.

Bạn hãy mở ra những cơ hội cho bản thân, đừng ngại việc được giới thiệu vì đó mới là lúc bạn tìm hiểu thêm một người mới.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mai (4/11) cho thấy, nhờ được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Hợi may mắn được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Chính những nguy cơ trong công việc lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này ngay cả việc mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, hàng hóa lưu thông khá tốt. Con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bạn không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui. Người độc thân có thể gặp được người yêu trong mộng hoặc được người khác giới theo đuổi, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này để có được hạnh phúc cho riêng mình. Với các cặp đôi, tình cảm tiến triển không quá nhanh nhưng lại rất nồng nàn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!