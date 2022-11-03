Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi, đúng Rằm tháng 10 này: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa ban phát lộc, cuối năm giàu bất thình lình, sắm nhà đẹp xe sang

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 07:28

Kể từ ngày Rằm tháng 10 Âm lịch trở đi, tài vận của những con giáp này ngày càng khởi sắc, cầu được ước thấy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Thìn thật thà, thẳng thắn. Họ chăm chỉ làm việc, yêu lao động và không ngừng nỗ lực vươn lên. Con giáp tuổi này mang số mệnh giàu sang. Dù xuất thân trong hoàn cảnh nào, đến một giai đoạn nhất định, họ có thể đổi vận, cuộc sống ngày càng sung túc.

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi, đúng Rằm tháng 10 này: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa ban phát lộc, cuối năm giàu bất thình lình, sắm nhà đẹp xe sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng 10 Âm lịch, người tuổi Thìn có tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thử thách bản thân, từ đó thăng chức, tăng lương. Con giáp này phát huy được năng lực mạnh mẽ, ngày càng tự tin vào bản thân.

Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, gặp được nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, những người đi làm ăn xa cũng thu được nhiều thành quả. Những kế hoạch của con giáp này dần trở thành hiện thực, người tuổi Thìn vững vàng đi lên trong công việc.

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng người tuổi Dậu có Tài tinh che chở nên đường tài lộc có nhiều điểm sáng kể từ Rằm tháng 10 âm lịch này. Theo đó, con giáp này không chỉ nhận tiền từ công việc chính mà còn có cơ hội kiếm thêm nhiều việc tay trái, giúp tiền đẻ ra tiền, cuộc sống ngày càng sung túc.

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi, đúng Rằm tháng 10 này: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa ban phát lộc, cuối năm giàu bất thình lình, sắm nhà đẹp xe sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng 10 trở đi, Dậu có nhân duyên tốt, đi đến đâu cũng hòa nhập được với những người xung quanh nên nhận được sự giúp đỡ chân thành từ mọi người, có nhiều quý nhân ủng hộ trên con đường phát triển sự nghiệp. Người làm ăn kinh doanh được Cát thần trợ giúp nên công việc diễn ra suôn sẻ, nhiều khách hàng tự tìm đến. Quy mô kinh doanh nhờ đó cũng có thể mở rộng hơn trước.

Nếu trước đó tuổi Dậu đã nhắm vào một mục tiêu nào đó những vẫn chưa dám thực hiện thì đây là lúc thiên thời địa lợi để bản mệnh dũng cảm biến kế hoạch thành hiện thực. Con giáp cầm tinh con Gà chắc chắn sẽ nhận được kết quả ngoài mong đợi.

Tuổi Hợi

May mắn nhờ có quý nhân phù trợ mà kể từ Rằm tháng 10 âm lịch này, con đường sự nghiệp của Hợi khá rộng mở, có nhiều cơ hội thăng tiến, chuyện tiền bạc không mấy khi làm khó được con giáp này trong quãng thời gian cuối năm.

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi, đúng Rằm tháng 10 này: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa ban phát lộc, cuối năm giàu bất thình lình, sắm nhà đẹp xe sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sắp tới, người tuổi Hợi không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có vận khí cực tốt. Hợi có sự giúp đỡ của quý nhân nên con đường tài lộc, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Quý nhân không chỉ giúp tuổi Hợi tìm ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn trực tiếp ra tay giúp đỡ.

Con giáp này còn nhận thêm nhiều cơ hội mở rộng quan hệ, tìm được người có cùng chí hướng, đối tác chung lý tưởng để phát triển sự nghiệp, kiếm về nguồn lợi nhuận lớn hơn trong tương lai. Bản mệnh có thể cảm nhận được việc kiếm tiền trong giai đoạn này dần khởi sắc, bớt vất vả hơn trước tương đối nhiều.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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