Tử vi đúng 5 ngày tới (4-8/11): Cát Tinh vén mây mù, tổ tiên nâng đỡ, 3 con giáp cất cánh tài lộc, khai mở tiền tài, tình duyên nở hoa

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Người tuổi Sửu đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Tử vi cho thấy, trong 5 ngày sắp tới đây (4-8/11), tài vận của con giáp tuổi Sửu tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Tuổi Ngọ

5 ngày sắp tới đây (4-8/11) là khoảng thời gian khá may mắn với những người tuổi Ngọ nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh. Những vất vả trước đó cũng đã dần qua đi, dọn đường cho những điều tốt đẹp đến với bản mệnh.

Với người làm ăn kinh doanh, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc, bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Chắc hẳn khoản tiền bạn kiếm được sẽ khiến đối thủ phải ghen tị lắm đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, năng lực cũng góp phần làm nên danh tiếng, bản mệnh có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu, ai mua hàng của bạn cũng muốn quay lại vào lần sau.

Với người làm công ăn lương, công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thành tích gặt hái được có thể giúp bạn nhận tiền thưởng nóng.

Tuổi Tuất

Tử vi cho thấy, 5 ngày sắp tới đây (4-8/11) là cơ hội phát tài phát lộc của những người tuổi Tuất, con giáp này nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần xốc lại tinh thần làm việc nếu không muốn lỡ mất cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ thì bạn nên bắt tay vào hành động ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm mà đó là kết quả của quãng thời gian qua. Người làm công ăn lương không ngừng cố gắng làm việc, chính vì thế mà những thành tích đáng mừng của bạn trong sự nghiệp sẽ là nguyên nhân khiến lãnh đạo không ngần ngại thưởng nóng, thậm chí là tăng lương cho bạn.

Với người làm nghề tay trái, túi tiền rủng rỉnh là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả, khổ cực mà bạn bỏ ra để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều công việc khác nhau. Bạn có thể tự mua 1 món quà nho nhỏ để tự thưởng cho bản thân mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!