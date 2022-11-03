Tử vi chính xác 3 ngày cuối tuần (4, 5, 6/11): Thần tài chiếu cố giúp 3 con giáp trúng được quả đậm, liên tiếp đón nhận tin vui, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 21:26

Trong 3 ngày cuối tuần này (4, 5, 6/11), những con giáp dưới đây có tài lộc dồi dào, thêm nhiều cơ hội cải thiện thu nhập, cuộc sống lên hương khởi sắc.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy, trong 3 ngày cuối tuần này (4, 5,6/11), công việc của người tuổi Dần diễn ra khả quan. Mọi kế hoạch, dự định của người tuổi Dần đều được tiến hành suôn sẻ. Ngoài ra, khả năng sắp xếp công việc thông minh và ứng biến linh hoạt còn đem lại cho bản mệnh không ít cơ hội thăng tiến quý giá.

Tử vi chính xác 3 ngày cuối tuần (4, 5, 6/11): Thần tài chiếu cố giúp 3 con giáp trúng được quả đậm, liên tiếp đón nhận tin vui, tiền vào như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này và nửa kia sớm tìm lại được cảm giác yêu đương như thuở trước.

Người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc, nâng cao nguồn thu nhập vượt ngoài tưởng tượng. Những công sức của người tuổi Dần được bù đắp xứng đáng bằng khoản thu nhập khủng, chi tiêu lúc này cũng dư dả hơn.

Tuổi Tỵ

Công việc trong 3 ngày cuối tuần (4, 5, 6/11) của Tỵ có Thực Thần nâng đỡ nên những bạn làm kinh doanh, làm công việc tự do hoặc ôm thêm việc tranh thủ về nhà làm sẽ có lợi. Tỵ có phúc lộc dồi dào ghé thăm, tính tình càng xởi lời vui vẻ thì càng dễ kiếm được nguồn khách hàng chất lượng và công việc ổn định.

Tử vi chính xác 3 ngày cuối tuần (4, 5, 6/11): Thần tài chiếu cố giúp 3 con giáp trúng được quả đậm, liên tiếp đón nhận tin vui, tiền vào như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc thăng hoa rõ rệt, buôn bán kinh doanh thuận lợi, doanh thu không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc đưa ra những sản phẩm mới tiếp cận đến khách hàng.

Tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Rất có thể bản mệnh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình trong ngày, bằng chính sức hút của mình bạn đã khiến không ít người phải đắm say. Người có gia đình biết quan tâm nội ngoại nhiều hơn, cách sống của bạn khiến mọi người phải nể.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp được rất nhiều may mắn trong 3 ngày cuối tuần này (4, 5, 6/11), vì thế mà những tiếng cười luôn rộn rã từ nơi công sở cho tới gia đình. Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình nên có nhiều cơ hội nhận được phần thưởng, được ghi nhận để cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để cố gắng trong tương lai.

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Có thể bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Tử vi chính xác 3 ngày cuối tuần (4, 5, 6/11): Thần tài chiếu cố giúp 3 con giáp trúng được quả đậm, liên tiếp đón nhận tin vui, tiền vào như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân khá vui tươi và rực rỡ trong những ngày cuối tuần. Thân và người ấy vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai và cùng hỗ trợ nhau thực hiện. Những người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng triển vọng, bạn cũng rất cởi mở trong mối quan hệ với người khác giới. Cứ đà này, bạn sẽ tìm ra người tâm đầu ý hợp nhanh chóng thôi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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