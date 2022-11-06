Trúng số độc đắc lớn 2 lần trong tuần mới này (7-13/11): 3 con giáp như rồng bay phượng múa, của cải đầy ắp, trả hết nợ nần, đón đầu vận may

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 07:46

Trong tuần mới này (7-13/11), có nhiều cơ hội công việc đến với 3 con giáp này. Việc chớp lấy cơ hội và cố gắng hết mình giúp họ được người khác công nhận tài năng.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Trúng số độc đắc lớn 2 lần trong tuần mới này (7-13/11): 3 con giáp như rồng bay phượng múa, của cải đầy ắp, trả hết nợ nần, đón đầu vận may - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, bước sang tuần mới này (7-13/11), tuổi Thìn có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian này nếu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối năm sẽ thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

Vận trình tài lộc trong tuần này dần khởi sắc. Con giáp này nhanh chóng tìm thấy được các cơ hội kinh doanh ăn trong tuần này, từ đó cải thiện tài chính đáng kể. Vận trình tài lộc trên đà vượng tiến. Thái độ làm việc nghiêm túc và suy nghĩ tích cực là chìa khóa giúp cho con giáp này có nhiều cơ hội để nâng cao nguồn thu nhập cá nhân. 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần thường sôi nổi, giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Trong công việc, con giáp này rất quyết đoán, nói được làm được. Đôi khi, họ cũng tỏ ra đa nghi, không tin tưởng vào những người ở xung quanh mình.

Trúng số độc đắc lớn 2 lần trong tuần mới này (7-13/11): 3 con giáp như rồng bay phượng múa, của cải đầy ắp, trả hết nợ nần, đón đầu vận may - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (7-13/11) dự báo, vận may của con giáp tuổi Mùi sẽ tăng lên gấp bội. Tâm lý của họ thay đổi một cách tích cực. Họ tự tin hơn trước và chủ động tìm kiếm các cơ hội phù hợp với mình. Người tuổi này thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng áp lực tốt.

Dù gặp áp lực, con giáp tuổi Mùi cũng không để mình vướng bận. Trong tuần mới này, tài lộc của người tuổi Mùi càng ngày càng khởi sắc, dễ gặp quý nhân. Ngoài tiền lương, họ cũng kiếm thêm tiền nhờ buôn bán thêm hoặc nghề tay trái nên tổng thu nhập không tồi. 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, chịu khó, họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của người này là “khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu”. Tuổi Dậu bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm.

Trúng số độc đắc lớn 2 lần trong tuần mới này (7-13/11): 3 con giáp như rồng bay phượng múa, của cải đầy ắp, trả hết nợ nần, đón đầu vận may - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới này (7-13/11), do bước vào đại vận nên người tuổi Dậu không còn phải lo lắng về tiền bạc hay bất cứ điều gì trong cuộc sống. Tiền bạc như thác lũ chảy vào túi nên con giáp này cũng sẽ có cơ hội sắm sửa những thứ mình thích, báo hiếu cha mẹ. Lại thêm được cát tinh soi chiếu nên người tuổi Dậu có được vô số cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như các cơ hội phát tài, kiếm tiền. 

Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Nhờ Tam Hội chiếu cố mà đôi lứa yêu nhau luôn trong giai đoạn ngọt ngào, thăng hoa. Và đặc biệt là cả hai dự tính sẽ về ra mắt hai bên gia đình trong tuần này. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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