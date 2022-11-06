Tử vi ngày tốt (thứ Hai, 7/11/2022): 3 con giáp may mắn hơn người, tài vận hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 07:18

3 con giáp may mắn sẽ đón được nhiều cát lành trong ngày thứ Hai đầu tuần (7/11/2022). Điều này sẽ giúp cho bạn mở ra một tuần mới suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Tý

Tử vi cho thấy, ngay trong ngày thứ Hai đầu tuần (7/11/2022), người tuổi Tý cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Bạn biết đây thách thức cũng là lúc mình ghi điểm trong mắt mọi người.

Tử vi ngày tốt (thứ Hai, 7/11/2022): 3 con giáp may mắn hơn người, tài vận hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương.

Ngày đầu tuần thuận lợi nên bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc. Chuyện tình cảm nồng ấm, hạnh phúc. Người tuổi tìm thấy được niềm vui trong chuyện tình cảm hiện tài. Người độc thân nếu gặp nhân duyên tốt lần thì nên nắm bắt kịp thời.

Tuổi Dần

Đường tài lộc của người tuổi Dần trong ngày mai (thứ Hai, 7/11/2022) có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc lại biết tận dụng thời cơ tốt cho nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quả nhiều.

Tử vi ngày tốt (thứ Hai, 7/11/2022): 3 con giáp may mắn hơn người, tài vận hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ làm việc chăm chỉ, tập trung, có trách nhiệm, người tuổi này đạt thành tích tốt, được đồng nghiệp, cấp trên công nhận. Được quý nhân giúp đỡ, con giáp này có thêm nhiều cách kiếm tiền. Người tuổi này toàn tâm toàn ý với công việc, có thu nhập rủng rỉnh, chẳng lo nghèo túng.

Về phương diện tình cảm của tuổi Dần ngày mai có những bước chuyển biến tích cực, bản mệnh và đối phương ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, thậm chí có thể bàn tính tới chuyện lâu dài trong thời gian này. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này xây dựng gia đình riêng của chính bản thân mình.

Tuổi Tuất

Ngày thứ 2 (7/11/2022), tuổi Tuất sẽ đón tin vui về tài lộc, đặc biệt là những người theo con đường kinh doanh buôn bán vì lợi nhuận có thể tăng lên gấp nhiều lần. Mặc dù vậy, những người tuổi Tuất cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, cần phải tìm cách để mở rộng quy mô kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh để không bị lỡ mất thời cơ.

Tử vi ngày tốt (thứ Hai, 7/11/2022): 3 con giáp may mắn hơn người, tài vận hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do được Tam Hợp phù trợ nên người tuổi Tuất làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế, bạn cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Đáng mừng hơn nữa là Tuất đã biết cách phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Tuất thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với nửa kia của mình rồi từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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