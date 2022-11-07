Thậm chí, nhờ tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, bản mệnh còn gặt hái được thành tích cao, có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hi vọng với bạn.

Tam Hợp nâng đỡ vào Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý có một ngày yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ Rằm tháng 10 trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Tuổi Mùi

Chính Quan chiếu mệnh ngay đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch này, người tuổi Mùi luôn nghiêm túc trong công việc, do đó bạn xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Mùi được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức không sớm thì muộn.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt những người tuổi Mùi. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người đi làm ăn xa thì công việc thuận lợi, thu nhập tăng đều. Người tuổi Mùi làm việc chăm chỉ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Không những có sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của người tuổi này cũng xuôi thuận hơn trước. Con giáp này được dự báo sẽ sớm có hỷ sự như cưới hỏi, mang thai, sinh con trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, kể từ Rằm tháng 10 âm lịch này, người tuổi Hợi sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Ảnh minh họa: Internet

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, nhờ vậy mà Hợi gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà. Những ngày cuối năm này, người tuổi Hợi sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Hợi cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho.

Chỉ cần Hợi chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. Vì vậy, người tuổi Hợi hãy mạnh dạn làm ăn. Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!