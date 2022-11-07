Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, nếu cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Sửu nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

Chính Tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho con giáp tuổi Sửu ngay trong ngày Rằm tháng 10 âm lịch này. Sửu có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Nhờ có Tam Hợp phù trợ trong ngày Rằm tháng 10 âm lịch này, người tuổi Mão dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vươn tới thành công. Bạn xứng đáng giữ vị trí lãnh đạo và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Trong ngày Rằm tháng 10 âm lịch này, con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có gì không hài lòng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Hãy lắng nghe lời khuyên của quý nhân, bạn sẽ tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình.

Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày Rằm này, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc Đông để gặp Tài Thần. Hai hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn.

Tuổi Dậu

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Tử vi học có nói, từ Rằm tháng 10 âm lịch cho đến cuối năm là giai đoạn nước rút may mắn nhất còn lại trong năm của tuổi Dậu, nếu biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có thì tuổi Dậu sẽ tự tạo dựng cho mình một bước đột phá ngoạn mục trong công việc cũng như sự nghiệp kiếm tiền, chuyện giàu có chỉ là vấn đề thời gian.

Với sự chăm chỉ, thu vén cùng bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường, theo các chuyên gia phong thủy, cuối năm nay nhiều người tuổi Dậu sẽ làm nên chuyện lớn. Con giáp này còn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, thượng đế chiếu cố, cộng với tài năng và bản lĩnh của mình, việc tuổi Dậu có thể bứt phá và xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công rực rỡ không phải là điều quá khó.

Thái Dương cát tinh nâng đỡ, nhân duyên của người khác giới khá vượng. Bạn có thể gây ấn tượng với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Việc cần làm bây giờ là chủ động giữ quan hệ với đối phương, đừng chần chừ do dự kẻo để lỡ mối lương duyên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!