Đúng 12h trưa Thứ 6 ngày 24/2: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, nay mai phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 10:14

Theo tử vi, có 3 con giáp sẽ được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, tài lộc công danh đều mĩ mãn.

 

Tuổi Tuất

Bản mệnh luôn đầy ắp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá, luôn đi trước thời đại. Năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần. Tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ, rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn.

Đúng 12h trưa Thứ 6 ngày 24/2: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, nay mai phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bát Bạch bay về hướng Chính Bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm mà đó là kết quả của nhiều năm qua.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, những người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội đến với mình. Bản thân con giáp này vốn là người rất biết cách tìm kiếm cơ hội nên đây là lúc họ sẽ nhanh chóng nắm bắt và tạo nên những bước tiến trong cuộc sống của mình.

Đúng 12h trưa Thứ 6 ngày 24/2: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, nay mai phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, trong cả sự nghiệp, tài lộc và tình cảm, người tuổi này đều hứa hẹn hanh thông thuận lợi trong tuần mới. Tuổi Mùi sẽ không phải lo lắng điều gì, tương lai hứa hẹn mở ra bước ngoặt, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nếu nắm bắt được cơ hội này và tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Mùi sẽ có cuộc sống tốt đẹp, giàu sang phú quý. Bản thân họ vốn là những người rất biết tu dưỡng mình, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. 

Tuổi Mão

Mão đã làm việc chăm chỉ và bạn đang tiến về phía trước. Bạn rất độc lập, rất mạnh mẽ và luôn đặt hy vọng vào bản thân. Không phải con giáp Mèo không đủ thân thiện mà là bạn sinh ra bất an. Bạn sợ cảm giác lo lắng về sự được và mất, và bạn sẽ mang đến cho mình cảm giác an toàn vô hạn, và bạn sẽ biến mình thành bất khả chiến bại.

Đúng 12h trưa Thứ 6 ngày 24/2: Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, nay mai phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, được các sao tốt chiếu mệnh chiếu cố, vận trình tài lộc của con giáp Mão vô cùng nhiều lý tưởng. Quý nhân làm ăn phát đạt, hy vọng phúc lộc dồi dào, phú quý sung túc, không còn những ngày nghèo khó, khốn khó. Xin chúc mừng, bạn có thể gặp may mắn hơn khi bạn làm việc chăm chỉ hơn, và bạn có thể luôn được may mắn vây quanh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp có "số sướng" phúc lớn mệnh lớn vào 1h khuya Thứ 6 ngày 24/2: Khẳng định địa vị của bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá, vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách

3 con giáp có "số sướng" phúc lớn mệnh lớn vào 1h khuya Thứ 6 ngày 24/2: Khẳng định địa vị của bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá, vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách

Trong thời gian này, 3 con giáp được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả tiền tài và tình duyên đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 24/2 tu vi ngay 24/2 tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 45 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà