Đúng 12h trưa nay (28/8), Thần Tài phù trợ, 3 con giáp được ghi tên vào sổ vàng, tài lộc cực vượng, tiền tỷ trong tầm tay, dùng mãi không hết

Chuyện tiền bạc của bạn vô cùng tốt đẹp, có quá nhiều nguồn thu dành cho bạn thế nên bạn nhất định phải có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu cho riêng mình. Nếu tính toán xây nhà, mua xe thì phải tính toán sớm đi nhé. Hơn nữa những thành quả của bạn trong cuối tuần này có thể khiến bạn giàu có từ giờ tới Tết, tiêu thả phanh không hết.

Tuổi Hợi cuối tuần này được quý nhân phù trợ nên mọi việc hanh thông, việc gì cũng như ý nhất là phần công việc. Công việc của bạn vô cùng tốt đẹp, bạn nhận được sự đãi ngộ của cấp trên, có nhiều thành tích tốt, dự án lớn thành công thu được nhiều tiền.

Theo tử vi cuối tuần, tuổi Tuất cũng là con giáp được Thần Tài che chở, chẳng lo thiếu thốn tiền bạc. Đặc biệt vào đúng 12h trưa nay là thời điểm khí tài cực vượng, thời cơ kiếm tiền của con giáp này mới thực sự dồi dào. Hôm đó sẽ có việc làm thêm cho bạn, có thể nhờ mối quan hệ bạn bè, người thân mà có được công việc này. Nghề tay trái nhưng đừng coi thường nhé, thu nhập cũng chẳng kém nghề chính là bao đâu.

Có điều công việc sẽ khá nhiều và bận rộn, nếu bạn có tư tưởng nghỉ dưỡng thì sẽ chẳng làm giàu được đâu. Không quá vất vả nhưng vẫn cần phải bỏ thời gian và công sức, tuổi Tuất nếu kiên trì làm được, theo đuổi được công việc này thì chẳng mấy mà có đủ tiền mua nhà mua xe đâu.

Theo tử vi cuối tuần, tuổi Tuất cũng là con giáp được Thần Tài che chở, chẳng lo thiếu thốn tiền bạc. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần này cho thấy 2 ngày cuối tuần tới Thần May mắn sẽ ở bên con giáp này. Những chú Rắn sẽ có được những điều mình mong muốn khi mà cả đường công danh sự nghiệp và đường tài lộc đều có những bước tiến không nhỏ.

Chủ nhật hôm nay vào lúc 12h trưa sẽ là lúc tài lộc bùng nổ, tài khí dâng tràn, con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng và thuận lợi. Có thể nói tuổi Tỵ đang gặp nhiều may mắn khi mà cơ hội kiếm tiền có người mang tới tận tay, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa xôi.

Chủ nhật hôm nay vào lúc 12h trưa sẽ là lúc tài lộc bùng nổ, tài khí dâng tràn, con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng và thuận lợi. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm