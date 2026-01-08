Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), 3 con giáp nghênh Phú Quý - đón Thần Tài, vận trình tỏa sáng như kim cương, tiền bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 08/01/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nghênh Phú Quý - đón Thần Tài, vận trình tỏa sáng như kim cương, tiền bạc chật két vào đúng 12h trưa mai (9/1/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), được Thực Thần chiếu mệnh, ngày mang đến cho tuổi Thân các cơ hội tuyệt vời, đặc biệt là các công việc liên quan đến đi công tác, ngoại giao, hoặc đàm phán hợp tác. Khả năng ăn nói và ứng xử khéo léo giúp bạn đạt được thành công. 

Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), 3 con giáp nghênh Phú Quý - đón Thần Tài, vận trình tỏa sáng như kim cương, tiền bạc chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cả thu nhập chính và thu nhập bất ngờ đều đầy hứa hẹn. Những chú Khỉ có thể nhận được lợi nhuận lớn từ các khoản đầu tư trước đó. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đầu tư hợp lý, tránh lòng tham và sự mạo hiểm quá mức.

 

Người độc thân có khả năng gặp được người mình thích, nhưng đừng vội vàng thổ lộ. Hãy bắt đầu từ tình bạn, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tiến xa hơn. Người đã kết hôn cần sắp xếp thời gian dành cho nửa kia, tránh xa cách vì lịch trình bận rộn.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), tình cảm gia đình và bạn bè của con giáp tuổi Dậu lúc này rất hòa hợp nhờ vào sự che chở của Lục Hợp, không những thế, việc hợp tác làm ăn cũng có lợi khi bạn tìm được đối tác phù hợp, có ý định làm ăn lâu dài và thể hiện sự thật thà, chân thành. 

Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), 3 con giáp nghênh Phú Quý - đón Thần Tài, vận trình tỏa sáng như kim cương, tiền bạc chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Ấn hỗ trợ cho thấy, đây là ngày giúp con giáp tuổi Dậu được sáng tỏ một vấn đề gì đó, từ đó giải tỏa những lo âu, căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua trong tâm lý của bản mệnh. Dường như bạn đã có câu trả lời và điều này khiến cho bạn cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều.

 

Kim - Thổ tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh có cơ hội được cải thiện, nhiều người mới ốm dậy có sức khỏe được hồi phục nhanh chóng. Một số người cũng đã dần hình thành được thói quen ăn uống, tập luyện phù hợp với thể trạng của mình.

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), Sửu được Thực Thần chiếu mệnh nên lộc lá trong công việc dồi dào, nhiều người được cấp trên ưu ái, quan tâm. Tinh thần lạc quan, luôn dồi dào năng lượng tươi mới và ý chí vươn lên mạnh mẽ, bạn luôn muốn tự mình hoàn thành mọi công việc trong hôm nay.

Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), 3 con giáp nghênh Phú Quý - đón Thần Tài, vận trình tỏa sáng như kim cương, tiền bạc chật két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt công việc có nhiều triển vọng nhưng đường tình cảm hoàn toàn đi ngược lại. Vì Thổ sinh Kim nên bạn giỏi thu hút người khác giới, hy vọng thoát ế cao đến 90%. Người kết hôn được vài năm thì hay nghĩ nhiều, bạn cảm thấy tình cảm giữa 2 vợ chồng cần được cải thiện nên sẽ sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày.

 

Cuối ngày bản mệnh nên vận động xương khớp, chạy thể dục để cơ thể được vận động sau một ngày miệt mài làm việc. Bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn thay vì lo chuyện bao đồng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026), 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tài Lộc nối gót, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất vào đúng 7 ngày tới (10/1 - 16/1/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nam công nhân bị thang máy kẹp chặt cổ, đứt gần lìa vành tai nguy kịch

Nam công nhân bị thang máy kẹp chặt cổ, đứt gần lìa vành tai nguy kịch

Đời sống 13 phút trước
Vụ 120 tấn thịt lợn bệnh được 'phù phép' thành đồ hộp: Bất ngờ doanh thu gần 900 tỷ, nhiều đối tác bán lẻ lớn

Vụ 120 tấn thịt lợn bệnh được 'phù phép' thành đồ hộp: Bất ngờ doanh thu gần 900 tỷ, nhiều đối tác bán lẻ lớn

Đời sống 20 phút trước
Lưu Diệc Phi 'gây bão' cõi mạng với loạt ảnh để mặc mộc

Lưu Diệc Phi 'gây bão' cõi mạng với loạt ảnh để mặc mộc

Sao quốc tế 27 phút trước
Hà Nội: Cháy lớn nhà trên phố Lê Lợi, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống

Hà Nội: Cháy lớn nhà trên phố Lê Lợi, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ sau ngày 8/1/2026

Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ sau ngày 8/1/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/1/2026: Vàng SJC đứng yên, vàng nhẫn tăng giá vượt 158 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/1/2026: Vàng SJC đứng yên, vàng nhẫn tăng giá vượt 158 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Sau vụ 89 người ngộ độc, chủ xe bánh mì gây ngộ độc ở Lâm Đồng bị phạt 92 triệu đồng

Sau vụ 89 người ngộ độc, chủ xe bánh mì gây ngộ độc ở Lâm Đồng bị phạt 92 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), 3 con giáp nghênh Phú Quý - đón Thần Tài, vận trình tỏa sáng như kim cương, tiền bạc chật két

Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), 3 con giáp nghênh Phú Quý - đón Thần Tài, vận trình tỏa sáng như kim cương, tiền bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/1/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh khiến nhiều người mong ước

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/1/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh khiến nhiều người mong ước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Xe ô tô mất kiểm soát lao khỏi cầu, 4 người tử vong thương tâm

Xe ô tô mất kiểm soát lao khỏi cầu, 4 người tử vong thương tâm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1), 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1), 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ sau ngày 8/1/2026

Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ sau ngày 8/1/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/1/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh khiến nhiều người mong ước

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/1/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh khiến nhiều người mong ước

3 con giáp ôm trọn 300 tỷ vào ngày 8/1/2026, công việc thẳng tiến 'như diều gặp gió', con đường kiếm tiền không thể ngăn cản 'tiền bạc ùn ùn tới' đầy nhà

3 con giáp ôm trọn 300 tỷ vào ngày 8/1/2026, công việc thẳng tiến 'như diều gặp gió', con đường kiếm tiền không thể ngăn cản 'tiền bạc ùn ùn tới' đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/1/2026, 3 con giáp đường quan lộ thênh thang, có nguồn thu nhập ổn định, dễ dàng hốt tiền hốt bạc, làm đâu thắng đó

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/1/2026, 3 con giáp đường quan lộ thênh thang, có nguồn thu nhập ổn định, dễ dàng hốt tiền hốt bạc, làm đâu thắng đó

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/1/2026, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/1/2026, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn