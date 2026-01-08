Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), 3 con giáp nghênh Phú Quý - đón Thần Tài, vận trình tỏa sáng như kim cương, tiền bạc chật két

Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), được Thực Thần chiếu mệnh, ngày mang đến cho tuổi Thân các cơ hội tuyệt vời, đặc biệt là các công việc liên quan đến đi công tác, ngoại giao, hoặc đàm phán hợp tác. Khả năng ăn nói và ứng xử khéo léo giúp bạn đạt được thành công.

Cả thu nhập chính và thu nhập bất ngờ đều đầy hứa hẹn. Những chú Khỉ có thể nhận được lợi nhuận lớn từ các khoản đầu tư trước đó. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đầu tư hợp lý, tránh lòng tham và sự mạo hiểm quá mức.

Người độc thân có khả năng gặp được người mình thích, nhưng đừng vội vàng thổ lộ. Hãy bắt đầu từ tình bạn, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tiến xa hơn. Người đã kết hôn cần sắp xếp thời gian dành cho nửa kia, tránh xa cách vì lịch trình bận rộn.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), tình cảm gia đình và bạn bè của con giáp tuổi Dậu lúc này rất hòa hợp nhờ vào sự che chở của Lục Hợp, không những thế, việc hợp tác làm ăn cũng có lợi khi bạn tìm được đối tác phù hợp, có ý định làm ăn lâu dài và thể hiện sự thật thà, chân thành.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn hỗ trợ cho thấy, đây là ngày giúp con giáp tuổi Dậu được sáng tỏ một vấn đề gì đó, từ đó giải tỏa những lo âu, căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua trong tâm lý của bản mệnh. Dường như bạn đã có câu trả lời và điều này khiến cho bạn cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều.

Kim - Thổ tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh có cơ hội được cải thiện, nhiều người mới ốm dậy có sức khỏe được hồi phục nhanh chóng. Một số người cũng đã dần hình thành được thói quen ăn uống, tập luyện phù hợp với thể trạng của mình.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 12h trưa mai (9/1/2026), Sửu được Thực Thần chiếu mệnh nên lộc lá trong công việc dồi dào, nhiều người được cấp trên ưu ái, quan tâm. Tinh thần lạc quan, luôn dồi dào năng lượng tươi mới và ý chí vươn lên mạnh mẽ, bạn luôn muốn tự mình hoàn thành mọi công việc trong hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt công việc có nhiều triển vọng nhưng đường tình cảm hoàn toàn đi ngược lại. Vì Thổ sinh Kim nên bạn giỏi thu hút người khác giới, hy vọng thoát ế cao đến 90%. Người kết hôn được vài năm thì hay nghĩ nhiều, bạn cảm thấy tình cảm giữa 2 vợ chồng cần được cải thiện nên sẽ sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày.

Cuối ngày bản mệnh nên vận động xương khớp, chạy thể dục để cơ thể được vận động sau một ngày miệt mài làm việc. Bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn thay vì lo chuyện bao đồng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!